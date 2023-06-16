老公露營東西越買越多「連車都換」 網吐嘈：搞得像搬家

近年來露營風氣盛行，許多人紛紛遠離塵囂，到郊外搭棚野炊過上一晚，露營的用具也因此熱賣。一名網友就發文透露女同事的老公愛上露營，一開始只有帳篷和睡袋就搞定，沒想到相關物品越買越多，到最後竟然一趟出遊搞得像是在搬家。

這名網友在PTT透露女同事的老公因為喜歡大自然，所以開始接觸露營活動，起先只準備一個帳篷和一個睡袋就搞定，但之後覺得睡在地面上濕氣太重，於是買了充氣睡墊，過不久又說睡到脖子很酸，然後添購了枕頭。原PO說，女同事的老公有一次露營時遇到下雨，結果帳棚淹水，竟然為此還跑去買了行軍床。

不僅如此，還逐漸添購了露營用桌椅、爐具、冰桶、客廳帳等物，甚至買了卡拉OK機消磨時間，更誇張的是車子從轎車變成休旅車，又換成廂型車，最後整輛車除了夫妻倆人之外，其他的都是露營用具。老公樂此不疲，但老婆卻很不滿，覺得每次露營就好像在搬家一樣，原PO聽了也很好奇，想問「當搬家工人是不是每個愛露營者的最後下場？」

多數人不以為然地說「無水電的其實很虐待自己」、「就跟擺攤收攤一樣咩」、「不如買一間山中小木屋，省得搬家」、「你怎麼會覺得女生願意跟你出外日曬蟲咬？」、「現在營地都有提供租借，幹嘛要自己買？」、「放假就是要休閒，有飯店不住，在那被蚊子叮」、「把自己家搬過去別人的山上空地，然後用3c設備，說喜歡大自然」、「家庭版的下基地還樂此不疲，笑死」、「搞到最後變裝備競賽」。

但也有愛好者提出反駁，「之後房子就賣掉直接定居在車上，如果你平時生活在水泥叢林裡，露營其實真的有種解放感」、「露營樂趣不就這樣，體驗平常不同生活」、「不只露營啦，一堆事都是辛苦半天只為了那一個瞬間爽度」、「這幾年露營這麼夯，我覺得是因為疫情不能出國」、「這已經是很健康的興趣了」。