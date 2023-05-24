台灣這服務讓日本人好羨慕 原因曝光引熱議：上一輩留下來的

每個國家的人民都有屬於自己的文化和習慣，旅居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就在臉書分享台日兩地餐廳文化差異，其中台灣1項特有的服務在日本很難看到，歐吉桑也表示這是他自己最喜歡的台灣文化，文章一出也引起熱議。

「日本人的歐吉桑」日前在臉書分享台日兩地的文化差異，他透露跟日本比起來，台灣最好的地方就是「打包」服務，「我相信應該超多日本人會認同」。他說在日本有外帶的服務，但是吃不下的東西不可能讓消費者打包回家，不論是餐廳、婚禮、聚餐都一樣，大部分的店家會拒絕民眾將剩下的食物打包，理由是日本店家不能保證食物品質。

「日本人的歐吉桑」作者在留言區進一步解釋，如果讓消費者打包食物回家，萬一發生中毒事件，店家必須休息好幾天不能營業，為了避免麻煩乾脆拒絕民眾打包。只是「打包」在台灣是非常普遍的行為，這對作者本身來說反而是最喜歡的服務，「我很喜歡把當天吃不下的東西，隔天再吃，所以對我來說這是台灣的最喜歡的文化」。

文章也吸引網友們的討論，「因爲日本食物重視鮮度，而且鮮度不夠會不好吃以外，還會食物中毒；相對的台灣食物的處理就大多沒這問題，都用鮮度無法發揮的料理方式」、「這是上一輩留下來的，不要浪費食物文化，可以拿回家宵夜吃，隔天帶便當」、「我之前在日本的拉麵店有打包過，雖然日本人同事聽了很驚訝就是了」、「其實感覺日本都是嚴格的考慮食安的問題，否則打包不是不好的文化，食材不浪費」、「食物才不會浪費喔！這是台灣人節儉與惜福的美德，很推薦」。