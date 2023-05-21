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好尷尬！隱形內衣晾陽台隔天失蹤 妹子發現蹤跡超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
晾衣服示意圖。 圖／ingimage
晾衣服示意圖。 圖／ingimage

洗完衣服晾乾是基本動作，但一定要確認是否有夾好，以免掉到戶外可就糗大了。一名女網友發文哀號表示前幾天將Nu bra（隱形內衣）晾在男友家陽台，但隔天一早起來卻發現不見了，最後找到的地方卻讓她非常傻眼，貼文一出笑翻不少人。

女網友在Dcard寫道上周五（19日）穿完Nu bra後立刻脫下來洗，商品的使用說明表示平放自然乾就可以，但原PO怕積水發霉，於是把它掛在男友房間的窗外，還用三個夾子夾住，沒想到隔天一早起床竟發現Nu bra不見了。

原PO以為是男友貼心地幫忙收進房間，但她怎麼找都找不到，於是很自然地往窗戶下查看，這一看讓原PO都傻了，「我的Nu bra掉在男友家的曬衣場的遮雨棚上」。她說遮雨棚是透明的，若男友媽媽曬衣服的時候抬頭就可能會發現。

不過因為房間離遮雨棚很高撿不到，也不可能爬出去撿，只好傳訊息請男友幫忙買一個很長、抓蝴蝶用的網子，想試試看能不能撈得到，但男友卻以為原PO要抓蝴蝶，讓她看了崩潰地說「他以為我要抓蝴蝶！我要瘋了，真的要瘋了」。

不少人都認為原PO男友的回答太有趣，「對不起…那句抓蝴蝶我直接噴笑」、「抱歉笑出來，太滑了夾不住是嗎？」、「男友的回答我給滿分」、「那可真是好大的蝴蝶呀」、「男友超級可愛！彷彿能想像他的語氣」、「這篇會紅，我真的快要笑死，抓蝴蝶害我凌晨笑出聲」、「男友回答怎麼那麼樸實無華的可愛」。

其他有類似經驗的女網友建議「妳買長長的繩子，尾端掛鉤子或衣架，然後勾中間透明的地方，之前我有成功勾起兩層樓高的內衣」、「把衣架拆開用成長勾去勾就好了，妳也太緊張了」、「妳應該要買那種有夾子的長長棒子，抓蛇的」、「用很長的棍子，前端綁+黏一條繩子上綁問號勾，勾勾看呢？」、「棍子上面綁S型掛鉤，應該是可以勾上來，因為它現在是凹面朝上，中間扣環有空間可以讓勾勾穿過去」。

也有其他人表示「Nu bra是要陰乾的，不能用夾子夾，沒使用時中間不要扣」、「平放自然乾是ok的，甩乾一點放餐巾紙上或是直接放除濕機上面」、「這種的我洗完會甩乾小水珠放房間晾，夏天開冷氣乾很快的」。

原PO晾在陽台Nu bra掉到下方的遮雨棚。 圖擷自Dcard
原PO晾在陽台Nu bra掉到下方的遮雨棚。 圖擷自Dcard

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