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女友穿瑜珈褲「1習慣」 惹怒他 網反嗆：別出一張嘴

聯合新聞網／ 聯合新聞網
運動服除了機能性外，時尚感也很重要，「瑜珈褲」因此受到不少女性青睞。瑜珈褲示意圖／ingimage
運動服除了機能性外，時尚感也很重要，「瑜珈褲」因此受到不少女性青睞。瑜珈褲示意圖／ingimage

許多人會利用休閒時間上健身房運動，而運動服除了機能性外，時尚感也很重要，「瑜珈褲」因此受到不少女性青睞。不過近日有網友就在Dcard發文表示，女友穿瑜珈褲的習慣，實在讓他很煩惱。

原PO發文指出，女友穿瑜珈褲去健身房時都「只貼護墊」，讓他感到很不愉快。他也親自詢問女友為何不穿內褲，沒想到對方卻回覆內褲痕跡既醜又尷尬，貼護墊就好，臀型不但好看，而且涼又舒服，甚至「有時候還有點興奮」，連閨密都這麼做。

對此，網友們紛紛表示，「都穿瑜珈褲了，不穿內褲我覺得正常，而且用了護墊也不會不衛生啊」、「有部分是如此，單車的車褲也都是不穿內褲的」、「注意她穿太多層，是否會因為這樣產生悶熱而感染，我記得有些瑜珈褲，是真的有設計那種不用再穿內褲的耶」、「雖有有設計不用穿內褲，但我自己本身還是有穿，如果不想要有痕跡可以穿無痕內褲」。

也有網友說，「有些女生會覺得丁字褲在運動的時候不舒服，我覺得喜歡出一張嘴很容易惹毛人欸，不是要問為什麼不做這件事，而是去了解為什麼要那樣做吧」、「勸你少管閒事（誤）」、「不要為了自己的腦補，讓別人得承受身體的不舒服好嗎」、「想太多，束褲的設計就是不需要額外穿內褲，我男友是跑田徑專長，穿束褲就是保護『該邊（鼠蹊部）』不摩擦，為什麼換性別就換思考模式？」

Dcard 瑜珈

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