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企鵝妹扛15公斤裝備環台「4天破百公里」 網讚：體力贏過半數男生
南韓知名實況主「企鵝妹」正在進行徒步環台之旅，全程透過直播和粉絲互動。對此，一名網友在網路上發文，指出企鵝妹背著10幾公斤的裝備，短短4天就走了破百公里，而貼文曝光後也掀起討論。
昨（26）日一名網友在PTT發文，提到企鵝妹身上背著重達15公斤的裝備，4天下來就走了超過100公里，而且本身還不是經過訓練的運動員。原PO佩服直呼，「仔細想想真扯，企鵝妹這體力應該贏台灣至少一半以上男生了吧？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我就是這次被圈粉，已經訂閱了」、「男生都不一定撐得住」、「我覺得很強，看她身形感覺薄薄的」、「我承認我做不到」、「我10年走的路比她4天少」、「這就是世界頂尖實況主的專業」。
也有網友提到，「肩膀會很痛，如果有扛過輕機槍就知道」、「這種長距離的徒步不光是考驗體能而已，自己的腳也要能受得了，腳的防護措施沒做好，就算有體能也沒用」、「走一整天不難，難的是像她那樣連走兩天、三天、四天」。
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