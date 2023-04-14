他怨「便當115元」快活不下去 網貼超大豬排便當照：只要75元

現在物價上漲，便當價格也不斷攀升，有名網友抱怨他花了115元買的「排骨便當」，只有一小塊跟豆腐差不多大的排骨，以及高麗菜、南瓜與小黃瓜，讓他不禁抱怨「這樣的便當要115元，快要活不下去了」。

一名網友在PTT八卦版發文表示，他中午去買午餐時，點了一份排骨便當，沒想到一份要115元，而且菜色很少，僅有一塊跟豆腐差不多大的排骨，加上幾片小黃瓜、南瓜、高麗菜、油豆腐，讓他直呼「現在的物價會害我快活不下去了」。

對此，網友安慰他「這便當70元我都嫌貴」、「感覺好難吃，拍拍你」、「這種便當最多能接受到75元」、「太貴了吧，哪間那麼盤？」、「排骨看起來好薄，你去黑店嗎？台中如果這樣最貴才80元」、「菜色真的看起來太爛了，你簡直花大錢吃爛貨」、「這只能叫做肉片便當吧，感覺肉超小，沒資格叫做排骨便當」、「這個便當賣出去，老闆最少應該有賺80元」、「台鐵便當才60元，都比這個還好吃」、「台北的便當店也差不多這個價格，超黑」、「賣相看起來好差，這種我會去買連鎖的便當店，至少品質好一點」、「CP值好低，建議你換一家」。

一名網友在底下PO出自己買的豬排便當，滿滿的菜色只要75元。圖擷自PTT

還有一名網友分享自己買到的「炸豬排便當」，從圖上可見「一大塊炸豬排、胡蘿蔔炒蛋、煎蛋、兩格青菜與一塊皮蛋」，豐富的菜色讓人垂涎欲滴，他指出「我在台中市買的，這樣只要75元」。