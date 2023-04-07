墾丁大街驚見「樓梯」可以吃 網友解答：南部滷味限定

台灣南部有別於北部，飲食文化各有不同，近日有美食部落客發文詢問在墾丁東山鴨頭攤販所販賣的品項「樓梯」是什麼，對此不少人解答「樓梯」是網狀的豆製品，吃起來像豆皮，還有其他人補充「天梯」、「口香糖」都是南部限定的美食。

介紹飯店跟餐飲食優惠為主的臉書粉專「布萊N 食宿人生」發文表示，日前在墾丁大街的東山鴨頭攤販發現新食材，並詢問網友「大家都知道『樓梯』是什麼嗎？」，更笑稱「我承認我今天才知道」。

貼文一出，立馬有內行人指出「樓梯」為網狀的豆製品，且是台灣南部常見的美食，「樓梯只有南部有，我在北部吃東山鴨頭時都很懷念吃不到」、「滷味和東山鴨頭一定要點樓梯，高雄人路過」、「樓梯是南部滷味限定」、「樓梯吃起來像豆皮，但比豆皮好吃」、「形狀很像樓梯的豆乾，很好吃」。

此外，也有其他網友補充，還有「天梯」是豬上顎、滷味攤賣「口香糖」是鴨腱腸，咀嚼很有嚼勁；不過也有許多人不清楚「樓梯」為何，「活到那麼大明明也去過墾丁很多次卻第一次看到這食材」、「我是屏東人，但是居然不知道樓梯是什麼，真是孤陋寡聞」、「南部人也不知道路過」。