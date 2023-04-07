快訊

獨／物流全傻了！洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁大街驚見「樓梯」可以吃 網友解答：南部滷味限定

聯合新聞網／ 綜合報導
在墾丁大街販售的食材「樓梯」。圖擷自布萊N 食宿人生
在墾丁大街販售的食材「樓梯」。圖擷自布萊N 食宿人生

台灣南部有別於北部，飲食文化各有不同，近日有美食部落客發文詢問在墾丁東山鴨頭攤販所販賣的品項「樓梯」是什麼，對此不少人解答「樓梯」是網狀的豆製品，吃起來像豆皮，還有其他人補充「天梯」、「口香糖」都是南部限定的美食。

介紹飯店跟餐飲食優惠為主的臉書粉專「布萊N 食宿人生」發文表示，日前在墾丁大街的東山鴨頭攤販發現新食材，並詢問網友「大家都知道『樓梯』是什麼嗎？」，更笑稱「我承認我今天才知道」。

貼文一出，立馬有內行人指出「樓梯」為網狀的豆製品，且是台灣南部常見的美食，「樓梯只有南部有，我在北部吃東山鴨頭時都很懷念吃不到」、「滷味和東山鴨頭一定要點樓梯，高雄人路過」、「樓梯是南部滷味限定」、「樓梯吃起來像豆皮，但比豆皮好吃」、「形狀很像樓梯的豆乾，很好吃」。

此外，也有其他網友補充，還有「天梯」是豬上顎、滷味攤賣「口香糖」是鴨腱腸，咀嚼很有嚼勁；不過也有許多人不清楚「樓梯」為何，「活到那麼大明明也去過墾丁很多次卻第一次看到這食材」、「我是屏東人，但是居然不知道樓梯是什麼，真是孤陋寡聞」、「南部人也不知道路過」。

網友介紹滷味攤販售的品項，左邊是粗意麵，右邊則為樓梯。圖擷自布萊N 食宿人生
網友介紹滷味攤販售的品項，左邊是粗意麵，右邊則為樓梯。圖擷自布萊N 食宿人生

墾丁

延伸閱讀

物價漲不停！台中2塊油豆腐45元 他崩潰「台灣還能不能生活」

做8年沒遇過！他開160km到機場慘遭港女放鳥 香港人羞愧道歉

56年前就有代購！祖厝挖出長輩「家書」 分析日本大廠這產品超詳細

什麼東西國外超貴台灣「超便宜？」 網提兩樣：不是薪水或人力

相關新聞

最貴只要30元！虎尾婆婆店內掛滿獎狀 網友大讚：功德無量

心存善念，積累福報，日前有美食部落客分享位於雲林縣「虎尾婆婆的店」，主要販售傳統小吃，價目表相當佛心，且店內掛滿許多感謝狀，不少人也表示，這位婆婆行善多年、熱心公益，是另類的「雲林之光」。

墾丁大街驚見「樓梯」可以吃 網友解答：南部滷味限定

台灣南部有別於北部，飲食文化各有不同，近日有美食部落客發文詢問在墾丁東山鴨頭攤販所販賣的品項「樓梯」是什麼，對此不少人解答「樓梯」是網狀的豆製品，吃起來像豆皮，還有其他人補充「天梯」、「口香糖」都是南部限定的美食。

桃園「甡甡路」怎麼唸？ 地名典故超有料：早期是酪農大本營

全台趣味路名甚多，日前有網友在桃園市楊梅區東流里發現一條路叫「甡甡路」（ㄕㄣ ㄕㄣ），前東流里里長劉定唐表示，甡甡路最早有個甡甡紡織廠，當地也有很多酪農牧場，主因當地有很多乳牛，甡甡也與「生生」不息同音，因而被命名。

開西濱公路見「一整排花圈」嚇醒 在地人曝：晚上亮燈更莊嚴

為了推廣觀光，各縣市都會利用行動裝置或藝術造景等吸引旅客，有網友在清明連假開車行經西濱公路時，意外發現路上出現一整排神似婚喪喜慶花圈的造景，讓他嚇得整個人都醒了。

帶家人遊日本沖繩「怎麼克服右駕？」 過來人建議2點：不難啦

疫情趨緩後，各國邊境紛紛解封，許多台灣人紛紛搶買機票飛出國遊玩，其中日本更是台灣人炙手可熱的旅遊地點。有網友就發文表示想帶家人去沖繩開車自助旅行，但是日本是右駕，和台灣不同，讓他很擔心會左右不分。

他見台鐵60元便當縮水「肉小飯少」 眾人點名2菜色：根本佛心

各類物價不斷上漲，近日就連豬肉也漲價，連帶影響到的就是便當。有網友就PO出自己在台鐵買的60元排骨便當，他發現飯量變少、肉也變小，對比去年（2022）買的明顯差很多，讓他好奇想問大家「還會買嗎？」貼文一出，眾人全大讚物超所值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦