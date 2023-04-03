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台北捷運哪裡看到的正妹最多？ 網力推「2線2站」：又擠又香

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台北捷運示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

北捷運四通八達，路網相當完善且便利，不論假日或平日，每天搭乘的人數相當多，也因此有網友非常好奇在6條路線當中，哪一條的正妹最多？貼文引起熱議，不少人都推薦2線「藍線」和「綠線」，以及2站點「中山站」、「忠孝復興站」。

這名網友在PTT以「捷運哪條線正妹最多？」為題發文，他觀察到從紅線（淡水信義線）轉到綠線（松山新店線），看到的正妹數量直直落，讓他開玩笑地說好像到了另一個世界一樣，也因此原PO相當好奇「哪條線妹子數量最多啊？應該是藍或紅吧？」

貼文一出引來不少討論，「應該藍線的妹子最多吧」、「藍線吧，松山那幾站」、「板南線不用懷疑，又擠又香」、「藍線啊！市政府站附近都夜店，還有東區商圈，妹都在比正的」、「綠線，黑絲多」、「綠線水準最高，懂的都懂」、「認真說綠線真的最多」、「綠線，沒有之一」、「綠線才是內行」。

也有網友認為可以從車站來找，「問線路是藍，問站點是中山」、「中山站4號出口」、「中山站推一個」、「中山真心不騙，不然忠孝敦化也不錯」、「松江南京、中山那邊，因為林森北」、「忠孝復興，讚」、「台北車站、忠孝復興」、「忠孝復興吧」。

之前也有鄉民詢問台北捷運車站當中，哪幾站能看到的正妹最多，同樣引起不少討論，有許多老司機也是力推可以到中山站找看看。

北捷 正妹

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