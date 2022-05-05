他問北捷哪站正妹最多？ 老司機抖「這1站」：又年輕又敢穿

隨著大眾運輸的發展，台北捷運成為許多人仰賴的交通工具。對此，近日就有一名網友好奇發問，「大家覺得台北捷運哪一站的女生最可看？」貼文引來大批網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦版發文表示，台北捷運網包括紅線、藍線、黃線、綠線、棕線及環狀線、淡水輕軌等，可說已經四通八達、十分便利，「其中女性搭乘比率明顯比男性高，而且有些捷運站出入的漂亮女生特別多」，這讓他忍不住詢問「台北捷運哪一站的女生最可看？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛回應「市政府狂勝」、「市政府、忠孝復興、中山」、「西門地下街6號出口附近常常有高職妹練舞」、「動物園吧，昨天看一堆男友帶穿超少辣妹」、「台北車站或市政府」。

此外，還有不少老司機直指，「絕對是中山站」、「中山，之前有搭訕過，嘻嘻」、「中山第一」、「中山站真的又嫩又敢穿」、「中山，香」。