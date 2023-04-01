時代變了？她驚「現在國高中生都全妝上學」 網酸：阿姨思想
隨著時代變遷，除了流行的東西會變，社會上的風氣和思想也會不太一樣。一名女網友在網路上發文，困惑詢問大家「怎麼現在的國高中生都全妝上課？」而貼文曝光後也掀起討論。
一名女網友在Dcard上以「怎麼現在的國高中生都全妝上課」為題發文，她發現不少國高中生都化妝上學，「雖然化妝是個人自由，但這麼早就天天化妝上課，都不怕皮膚加速老化嗎？」原PO坦言在路上看到化妝的國高中生，都覺得對方比自己更像大學生。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好可怕，終於輪到我們講現在的小孩怎樣了嗎…」、「我上大學還不會化妝，甚至只會擦化妝水」、「很厲害…早上光是要起床就夠累了，全妝上課至少要提前一小時起床吧，佩服」。
也有網友提到，「愛美是天性，我覺得也是表現自信的一種」、「什麼阿姨思想，我高中畫三年妝皮膚也沒有變差，就是要好好卸妝保養，不要亂買成分不明的化妝品就好」、「我是覺得化妝只是讓自己看起來沒那麼憔悴，讓自己看起來狀態好一點」。
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