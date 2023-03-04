20年來都加醬油... 她外送點小米粥見一物傻眼：我錯了嗎？

喝小米粥的時候會加什麼調味料？一名網友分享自己重感冒想喝粥，於是點了小米粥外送，並備註要醬油，沒想到餐點來的時候竟附上一包糖，讓她相當疑惑「難道⋯小米粥是加糖的嗎⋯⋯」。

網友在臉書社團《爆廢公社》發文，提到感冒想喝粥，叫了外送還備註要醬油，結果「送來的小米粥上面放了一包糖」，她傻眼表示「我這20幾年來都是加醬油，然後再拿蔥油餅去沾小米粥吃錯了嗎？」，原Po也詢問網友們「有沒有跟我一樣的醬油派？」

貼文Po出後立刻吸引甜、鹹、原味等派系網友紛紛回覆「一直都加糖的路過」、「小米粥一直都加糖的不是嗎？」、「加糖派，從小就都加糖」、「加二砂，香氣比較足」、「是糖沒錯，你邪教喔」、「小米粥沒喝過鹹的」、「加糖，也可以加酸豆！好吃」、「不是單吃加餡餅嗎」、「原味不加糖配餡餅+1」、「分加糖跟加鹹菜的兩派」、「加醬油沒聽過，下次試試」、「加醬油、香油、辣油混合」、「跟米苔目一樣有甜有鹹」、「我都加蒜泥」、「吃東西沒有對錯，自己喜歡就好」。