打翻整箱雞蛋！「怎跟老闆交代」 慘烈畫面曝員工急哭

因禽流感、氣候不穩定加上飼料價格上漲，蛋價也跟著飛漲。一名網友上網訴苦，表示自己不小心將一箱蛋打翻，地上全是碎蛋殼和蛋液，慘烈照貼出後引起熱議。

該名網友在《爆怨公社》貼文，抱怨自己手殘，「今天蛋商只送來一箱蛋，結果剛剛不小心被我打翻了… 我該怎麼跟老闆交代？」，並附上一張整箱蛋摔落在地上的照片，這個場面也讓原Po欲哭無淚。

貼文曝光後，網友立刻紛紛留言「一箱1100元，扣掉沒破的，撿一撿秤秤看要賠多少」、「超珍貴的」、「現在蛋很貴，根本炫富」、「最近搬蛋都超小心」、「別浪費，撈一撈還能拿去做蛋餅」、「3秒內還可以撿起來煮」、「完了完了，要被缺蛋派公審了」、「還能拍照發文，看來心情應該沒有很差」。

底下還有不少苦主分享同樣打破整箱雞蛋的照片「你不孤單⋯我在A-11翻車壞了至少三箱，還被留下來刷地板」、「才一箱，我上次開蛋車撞柱子」、「你這個小條的而已沒關係」。