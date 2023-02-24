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台南人秀冰箱照「哪有蛋荒？」 北部人酸：都在下雨哪有缺水

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO秀出家中冰箱的蛋，質疑台灣哪裡鬧蛋荒？ 圖擷自爆怨公社
原PO秀出家中冰箱的蛋，質疑台灣哪裡鬧蛋荒？ 圖擷自爆怨公社

台灣最近鬧蛋荒，許多人哀號買不到雞蛋，網路上也出現不少買得到、買不到的各種言論，有網友就在臉書PO出家中冰箱裡幾十顆雞蛋的照片，質疑「到底哪裡在鬧蛋荒？」貼文也引起鄉民們唇槍舌劍。

從原PO在臉書「爆怨公社」貼出的照片看到，他家裡冰箱門一打開，門邊就有17顆蛋，手裡還拿了一盆裝有約12顆的雞蛋，不解地想問「台灣到底哪裡在鬧蛋荒？台南走到哪都有雞蛋可買呀！蛋荒？我看是『荒蛋的』想抬高價格吧，真是『荒蛋』」。

貼文引起熱議，「主要是要哄抬價格！蛋商啊」、「應該說要像以前一斤25元上下的雞蛋是回不去了」、「笑死，蛋比以往少是真的，過度哄抬價格也是真的，跟菜蟲沒什麼兩樣，一堆人不知道在搶什麼」、「根本在抬價，台灣不缺蛋，缺的是便宜的蛋」、「就是帶風向炒議題罷了」、「其實雜糧行都有蛋，只是大家消費習性不同，有些人習慣到賣場買，有些人早上買菜時直接在市場買，要買到蛋大家各憑本事」。

不過也有網友大酸原PO，「我也不覺得有缺水啊，北部還在下雨呢」、「家裡附近有賣蛋=全台灣不缺蛋」、「走到哪都有蛋？還在做夢嗎」、「鄭文燦跟陳吉仲都道歉了，現在是在打臉嗎？」、「不缺蛋，為什麼官員要道歉？不缺蛋，為什麼蛋價會漲？」、「有些地區不缺是事實，那為什麼漲？」、「你不缺蛋不代表別人不缺」。

爆怨公社

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