蛋價漲想省錢！他想拿兌換券換超商一盒蛋 網曝經驗：換過5盒

受到全球原物料高漲及禽流感影響，台灣缺蛋嚴重，蛋價也因此上漲，民眾想買蛋變得非常困難，有網友就把腦筋動到超商的茶葉蛋上面，他想拿兌換券直接換一盒蛋，卻又不曉得這樣是否可行，就有過來人分享換過的經驗。

這名網友在PTT以「超商的茶葉蛋可以請他不要煮嗎？」為題發文，表示自己有一堆從蝦皮拍賣買到的超商茶葉蛋兌換券，他想拿這些兌換券請店員不要煮，直接給一盒蛋就好，但不知道是否行得通，「我還幫你省下煮的功夫，店員應該很高興吧？」

貼文引起鄉民們熱議，「應該可以」、「有比外面一盒46的蛋便宜嗎？」、「我覺得可以，畢竟有點難買」、「跟去牛肉麵店外帶生麵回家煮一樣」、「剛去查一下，還真有這東西，茶葉蛋兌換券」、「這樣也沒比較便宜啊」、「你應該找店長，店員不敢這樣」、「這樣不就被你發現蛋都過期了，萬萬不可」。

有不少換過的網友留言分享，「可以，上次一口氣換5盒蛋」、「可以，我換過，換一盒的」、「看店員心情，我有換過整盒」、「成功換過」、「可以，有換過幾盒，但要看店家」、「一次換10顆才有談的空間」。