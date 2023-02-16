他自嘲窮人嘴不懂高級貨 全場對「1食材」反胃：嘴裡還有苦味

有些高級食材的價格相當驚人，通常一小口就要上百元，但仍然深受老饕的喜愛。然而，一名網友在網路上發文，坦言自己吃不懂高級食材，甚至自嘲「窮人嘴」，貼文曝光後也引起共鳴，許多網友都覺得烏魚子吃起來很怪。

昨（15）日一名網友在PTT上以「有什麼東西是貴但你吃不懂的？」為題發文，原PO提到市面上幾個高級食材，像是海膽、鰻魚、鵝肝、魚子醬、烏魚子，「這幾個不算便宜的食材，不知道是吃到的料理本身普通，還是我窮人嘴，吃起來不是不喜歡，但就是感覺還好，是不是驗證了『山豬吃不慣細糠』這句話，吃來吃去還是滷肉飯100分」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很有共鳴，表示自己也吃不懂烏魚子，「烏魚子超怪，吃完烏魚子再吃別的食物或飲料，嘴裡都會有一股苦味」、「烏魚子無誤」、「烏魚子超級噁心」、「對我來說烏魚子有點腥」。

也有網友提到，「烏魚子一整片2000起跳的，跟外面海產店一整片幾百元的是天與地的差別，沒唬爛也沒浮誇」、「那是便宜的烏魚子才會腥或死鹹，通常可能是油魚子」、「高級烏魚子是不會腥的，直火烤到外酥內軟」。