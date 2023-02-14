情人節備戰？他指定「保險套」放門外桌 外送員：抱歉沒袋子

許多情侶會在2月14日慶祝西洋情人節，日前有擔任外送員的網友PO出外送訂單上的「顧客備註」，內容指出請外送員將保險套「放在大門口的外送桌上」，讓原PO直呼「抱歉沒有袋子，希望你的鄰居看到不會尷尬」，許多網友紛紛笑稱這是「閃瞎鄰居」的操作，也有人表示支持安全性行為。

有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」PO出外送訂單上的顧客備註，內容指出要求外送員將保險套「放在大門口的外送桌上」，由於毫無包裝，令原PO放好後直呼「抱歉沒有袋子，希望你的鄰居看到不會尷尬」。

許多網友紛紛逗趣回應，「情人節備戰準備」、「沒寫戶號、名字不夠專業」、「再不買袋子啊」、「鄰居直接拿去用」、「這是炫耀」、「只要他不尷尬，尷尬的就是他的鄰居」、「閃瞎鄰居的操作」、「情人節嘛，鄰居會了解的」。

也有人表示使用保險套是安全性行為，無需感到尷尬，「防護措施為何會尷尬」、「支持安全性行為」、「不懂哪裡尷尬欸，用保險套不是正常嗎」、「懂得做好防護措施應該提倡，沒什麼好不好意思的」、「今年情人節，但明年不想父親節，很合理啊」。