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她要探望產婦！大媽同事建議送體重機「提醒減肥」 全場傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大媽同事竟然建議送產婦體重機，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
一名大媽同事竟然建議送產婦體重機，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

當親朋好友順利生產後，許多人都會買禮物去探望對方。然而，日前一名女網友在臉書上發文，提到大媽同事建議她買體重機當禮物，甚至強調可以提醒對方開始減肥，貼文曝光後也掀起討論，全場網友都傻眼了。

日前一名女網友在臉書「匿名2公社」上發文，透露自己要去探望一名產婦，沒想到大媽同事卻建議送「體重機」。原PO委婉地告訴對方，送體重機似乎會有點失禮，但對方回答，「我覺得很好啊！她剛生完，可以提醒她開始減肥了！」原PO忍不住大翻白眼，「曾經身為產婦的我，要是我剛生完有人送我體重機，我應該會xxxxxx」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛提到，「大媽是不是覺得自己很幽默？」、「我會直接丟垃圾桶」、「我如果是產婦，我會直接把體重機丟她臉上」、「這位大媽是不是想體驗被體重機打中的快感」、「送個照妖鏡給這位大媽打回原形吧」、「怎麼可以這麼白目，自認為很幽默嗎？殊不知自己自認為的幽默在別人眼中是白目」。

也有網友提到，「可以考慮送產婦大片的純水濕紙巾那類的，小孩換尿布會很需要」、「我們都會問產婦用哪種嬰兒尿布或奶粉，大家一起合資送」、「可以送媽媽包，或是滴雞精給媽媽補身體；嬰兒就尿布、濕紙巾、衣服、豆豆毯，最好直接問缺什麼，才不會重複買，尿布也可以先問對方用什麼牌子，尺寸不要買太小」。

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