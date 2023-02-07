零下25度的救星！俄羅斯正妹雪地大啖台灣泡麵 「等不及去留學」

台灣美食征服許多外國人的胃，而泡麵也讓多數國人引以為傲。曾在台灣留學的俄羅斯正妹若晴，因吃到睽違3年的台灣泡麵而感動不已，連她首次品嚐道地台灣味的表妹也因此考慮來台念書。

「不要鬧工作室」創立者強尼為拍攝「世界最狂的打招呼」系列影片，特地在1月帶著整箱「台灣好味道」飛往俄羅斯，拜訪3年前取得政大外交碩士學位返國的若晴。

這些道地台灣食物中，最讓若晴心心念念的，就是老牌泡麵「阿Q桶麵」。影片一開場，若晴就指著溫度計，表示當下氣溫低到只有零下25度，並直呼「這個天氣只有台灣泡麵才能救我們」。與她一起入鏡的表妹Nastya，則選了同樣經典的排骨雞麵。

「你知道我多麼想念阿Q嗎？」若晴回憶道，以前她在政大念書時，只要一感冒，就會去7-11買阿Q來吃，並強調台灣泡麵真的很方便，「只要有熱水，到處可以吃」。她也很內行地打了顆雞蛋進碗裡，「聽說加蛋會讓湯變很好喝」，不小心流到碗外的蛋白，也因極寒的氣溫瞬間結凍。

這對俄羅斯表姊妹就在冰天雪地中吃起了台灣泡麵，若晴滿足地說，「吃下去、喝湯，身體會變很溫暖」，而Nastya更表示：「如果台灣食物的味道都是這樣，我等不及要去了。」台灣泡麵又一次成功完成了國民外交。

許多網友們看完影片也感同身受，「最簡單的泡麵卻是最暖心的食物，在零下25度的雪地裡…」、「讓我想到，在外島當兵時，下夜哨吃碗泡麵跟茶葉蛋的心情」、「天冷地凍的時候吃一碗熱泡麵真的是活過來了」、「零下25度吃的泡麵應該比零上25度的還要好吃」。

不過也有人好奇，這種氣溫下，泡麵是否馬上就會變涼麵？還有網友建議蛋要另外煮，「雞蛋最好不要一起加進去，這樣會影響水溫，使麵不容易泡開」。