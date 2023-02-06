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穿僧衣開「196萬暴力鴨」本尊是他 網驚呼：法號叫海放大師

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有網友目睹一名身穿袈裟的男子開著具有「暴力鴨」之稱的Toyota GR Yaris到加油站加油，意外掀起網友熱議。 示意圖／ingimage
日前有網友目睹一名身穿袈裟的男子開著具有「暴力鴨」之稱的Toyota GR Yaris到加油站加油，意外掀起網友熱議。 示意圖／ingimage

「大師」一出手，便知有沒有！汽車達人「And老爹」日前轉發一張LINE群組照片，只見圖中一名身穿嫁袈裟的男子在加油站自助加油，但所有人焦點完全聚焦在該男子駕駛的車輛是一台具有「暴力鴨」稱號的Toyota GR Yaris。

Toyota GR Yaris於2021年4月在台灣開放預購，當時定價185萬元，開賣首日訂單突破300台，但近來受成本上漲影響，TOYOTA總代理和泰車宣告從今（2023）年起將調整售價至196萬元。

「僧人開著Toyota GR Yaris」的畫面不禁也讓Andy老爹驚嘆這位僧人真的懂車，許多網友也紛紛朝聖，笑回「六大皆空，不包含油箱」、「法號：海放大師」、「出家拜佛依然熄滅不了老衲心中的賽車魂，阿彌陀佛～」。

貼文疑似也釣出本尊，畫面中這位身穿袈裟的男子留言回應「在寒假兒童學佛帶小朋友」，更有熟悉該男子的網友透露「他是拉力賽冠軍，好厲害！」

TOYOTA LINE 加油站

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