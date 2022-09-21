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成本飆升！TOYOTA宣布5新車漲價 最多貴11.2萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TOYOTA總代理和泰車宣布，旗下包含Town Ace、RAV4 HEV、Sienna、GR Yaris、GR86等5款新車進行售價調整，價格調漲從1萬元到11.2萬元之間。路透社
TOYOTA總代理和泰車宣布，旗下包含Town Ace、RAV4 HEV、Sienna、GR Yaris、GR86等5款新車進行售價調整，價格調漲從1萬元到11.2萬元之間。路透社

成本持續上升，TOYOTA總代理和泰車宣布，旗下包含Town Ace、RAV4 HEV、Sienna、GR Yaris、GR86等5款新車進行售價調整，價格調漲從1萬元到11.2萬元之間，漲幅在2~7%左右。

和泰車表示，今年以來車用原物料成本仍持續上漲，加上全球供應鏈受疫情衝擊造成車用零件短缺，各項造車成本不斷攀升，日本原廠已無法完全吸收，故自9月20日起調整價格

和泰車表示，也說，針對TOWN ACE、RAV4 HEV、SIENNA HEV、GR YARIS等4款車款9月20日以前已經下訂但尚未交車的顧客，仍將適用調漲前建議售價，即日起新訂的顧客，則需以調整後價格接單，而GR86即日起以調整後價格接單，而已經下訂但尚未交車的顧客，則以交車當下實際售價為準。

和泰車也說，除上述車型之外，其他國產及進口車款之零售價和泰仍在和廠家協商中，因此暫時無法公佈相關訊息，若有進一步的消息，將會另行公佈。

和泰車宣布，旗下包含Town Ace、RAV4 HEV、Sienna、GR Yaris、GR86等5款新車進行售價調整。圖／和泰車提供
和泰車宣布，旗下包含Town Ace、RAV4 HEV、Sienna、GR Yaris、GR86等5款新車進行售價調整。圖／和泰車提供

和泰車 疫情

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