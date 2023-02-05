比印尼泡麵還便宜！這款一包只要2元台幣 百萬YTR試吃後驚呆
市售泡麵的選擇相當多，是許多人的省錢首選，幾十元就能滿足又快速地解決一餐。然而，百萬YouTuber「尊」發現一款比印尼泡麵更便宜的品項，一包竟然只要2元台幣，堪稱全世界最便宜的泡麵。
尊日前拍攝關於泡麵的影片，透露小時候認為泡麵是人生中最美味的食物，至今也仍然相當喜愛。但隨著年紀逐漸增長，尊好奇除了常吃的泡麵之外，世界上還有什麼特別花樣的泡麵？其中，尊發現一款「北京麻辣方便麵」，外表看起來和一般泡麵沒太大差異，售價還居然只要2元台幣。
尊開箱後發現，2元台幣的泡麵裡面只有麵體和調味粉，沒有其餘的配料，但實際吃起來的味道很不錯，有點像硬一點的科學麵，同時味覺上有微麻感。對此，尊開玩笑向泡麵廠商們喊話，「不要再把那些蔬菜乾放進去，然後把售價賣5倍給我了！」
除此之外，尊也分享一款要價349元的超豪華泡麵，主打是佛跳牆風味，裡頭有雞湯、食鹽、雞翅、芋頭、鵪鶉蛋、干貝、鮑魚、紹興花雕酒、栗子、白果、竹蛤、香菇、蠔油等食材。尊試吃後相當失望，整體表現很普通，只有芋頭讓他稍稍感到驚豔。
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