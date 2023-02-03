台北捷運既有路線最該新增哪站 通勤族秒指「這」

台北捷運相當方便，是許多人最重要的大眾運輸工具，但還是難免有美中不足的地方。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「假設可以在既有路線上新增一站，設置在哪裡是最好的選擇？」而貼文曝光後也掀起討論，最多人點名綠線松山站。

日前一名網友在PTT上以「台北捷運若可以既有線新增一站，要增誰」為題發文，原PO表示過往大家頻頻討論北捷該廢掉哪一站，而答案絕對都是小碧潭站。對此，原PO反過來詢問大家，如果要新增一站，那應該設置在哪裡？原PO舉例，像是之前松山線有想在中山和北門之間，增加一站圓環站，可惜最後是以失敗收場。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「林森北跟南京東需要一站，林森公園站」、「板南線的話，南雅夜市也可以設一站」、「板橋和府中之間加一站」、「江子翠跟龍山寺，沒有之一」、「微風新光站，101和市政府之間+1」、「石牌跟明德中間多一站，擠到不行」。

其中多數網友都點名綠線松山站，「松山可以往北延伸接內湖，減少文湖線擠爆的現象」、「松山站拉到港墘站」、「松山就南港北邊那裡吧」、「松山到象山吧，沒接起來很奇怪」、「松山那邊，一個到內湖，一個到象山」。