釜山商旅「1晚＋早餐吃到飽」 網見價格驚嘆：台灣看嘸車尾燈

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國玩，其中韓國就相當受歡迎。日前一名網友在網路上發文，透露釜山的某日系連鎖商務旅館，一晚雙人房加早餐吃到飽只要台幣1200元，直呼台灣的旅館飯店根本看不到車尾燈了。

日前一名網友在臉書「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」上發文，原PO表示韓國的住宿超級便宜，雙人房一晚只要台幣1200元，而且還送韓式早餐吃到飽。對此，原PO認為台灣的旅館和飯店根本望塵莫及，連車尾燈都看不到了，自己沒特別考量的話，基本上就會直接出國玩，不會去考慮國旅。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也是比較沒錢，所以選擇出國住國外飯店，台灣那些上萬的房間，留給台灣有錢人住」、「哈！原來不只我覺得台灣住宿太貴」、「這裡我住過，真的價格超便宜，而且還很乾淨，所以我們也寧願出國住飯店，比住台灣的飯店省」、「看了一下228連假台灣的房價，有夠恐怖」、「台灣飯店真的就跟原PO說的一樣，連別的國家車尾燈都看不到」。

也有網友提到，「東橫INN在日本是連鎖飯店集團，日幣都跌成這樣，當然價格換算成其他幣種會很便宜」、「雖然台灣有些住宿確實挺貴，但也要拿一樣性質的來比吧，照片裡這種商務飯店，台灣也是一堆一千多的」、「其實台灣還是有平日一千的商務旅館，照片看起來空間也差不多，但感覺如果是在台灣還是會被批評，『這樣的飯店還要一千多？』」、「省下來的就是拿去買機票跟交通，有時候還是比國旅貴」。