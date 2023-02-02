新車「沒這2配備」不行！鄉民拒買：繼續開老車就好了

新車款式玲瑯滿目，在預算有限情況下該怎麼選購愛車？PTT有一位鄉民用排除法，向大家發問「現在的車沒有什麼配備會拒絕購買？」，呼聲最高的是倒車顯影以及LV2（自動駕駛等級）功能，不然寧願「繼續開老車」。

該鄉民發文寫道有車款推出後「料堆好堆滿，價格也漂亮，但就是沒有後座出風口」，其它品牌也有相似情況，他舉例「平價車沒有Auto hold（自動駐車）、或是高檔車沒有LV2」，故而詢問大家「會因為新車缺了什麼配備而拒絕購買？」

近20多人直喊「倒車顯影，沒那東西我連倒車都忘了怎麼做」以及「現在的話LV2以上一定要有」，其次，近15人提出「沒有Auto Hold絕對不要買」和「肯定是後座冷氣出風口」。再來則是「沒有ACC（自動跟車）車道置中的車，沒有換的必要」與「360度環景，因為我駕駛白癡只會用電子輔助」。

不過也有人笑說「一堆人沒輔助設備不會開車一樣」、「沒豪華車logo不買」、「這個要搭配車價一起看」。