聽新聞
test
0:00 / 0:00
赴日旅遊注意！餐廳有「這貼紙」未滿20歲不能進 日人曝原因
日前台灣一群遊客到日本福岡拉麵店用餐，6個人卻只點了3碗麵「輪流吃」，被店家制止後不僅怒批店家「不通人情的死頭腦」，還在Google上刷一星負評，引起熱議。對此，在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」認為其中的問題與台日文化差異有關，他也分享日本一項新規定，希望大家到日本旅遊時帶著小孩多留意，避免產生衝突。
「日本人的歐吉桑」在臉書發文，提到有「一看就知道未滿20歲的人不能進去的日本飲食店」，店門口會貼出未滿20歲的人不能進的貼紙，但很多台灣人不知道這個新規則的存在。
他表示2020年日本法律變嚴格，改正健康増進法，基本上餐廳室內都不能抽菸，日本政府很怕對小小的飲食店經濟會受到影響，因此目前生意不大、小小的飲食店仍可以抽菸，前提是須把「未滿20歲的人不能進」的貼紙貼在門口，沒有遵守這規則店家會收到罰單。
他舉例，這次的福岡拉麵店說門口有貼未滿20歲的人不能進的貼紙，也代表店內可以抽煙。他建議如果在日本旅遊時，想跟小孩一起進去小小的餐廳的話，請先確認門口有沒有這個貼紙，避免文化差異帶來的糾紛。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言