赴日旅遊注意！餐廳有「這貼紙」未滿20歲不能進 日人曝原因

日前台灣一群遊客到日本福岡拉麵店用餐，6個人卻只點了3碗麵「輪流吃」，被店家制止後不僅怒批店家「不通人情的死頭腦」，還在Google上刷一星負評，引起熱議。對此，在台長住9年的旅台作家「日本人的歐吉桑」認為其中的問題與台日文化差異有關，他也分享日本一項新規定，希望大家到日本旅遊時帶著小孩多留意，避免產生衝突。

「日本人的歐吉桑」在臉書發文，提到有「一看就知道未滿20歲的人不能進去的日本飲食店」，店門口會貼出未滿20歲的人不能進的貼紙，但很多台灣人不知道這個新規則的存在。

他表示2020年日本法律變嚴格，改正健康増進法，基本上餐廳室內都不能抽菸，日本政府很怕對小小的飲食店經濟會受到影響，因此目前生意不大、小小的飲食店仍可以抽菸，前提是須把「未滿20歲的人不能進」的貼紙貼在門口，沒有遵守這規則店家會收到罰單。

他舉例，這次的福岡拉麵店說門口有貼未滿20歲的人不能進的貼紙，也代表店內可以抽煙。他建議如果在日本旅遊時，想跟小孩一起進去小小的餐廳的話，請先確認門口有沒有這個貼紙，避免文化差異帶來的糾紛。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康