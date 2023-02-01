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台北捷運很晃？她滑手機秒暈車 苦主有感：女兒坐兩站就想吐

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人搭捷運會暈車，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
有些人搭捷運會暈車，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人的體質都不同，有些人搭乘大眾運輸完全不會暈車，但也有人只要有點晃動就會感到不舒服。一名女網友在網路上發文，表示自己搭捷運的時候只要稍微滑手機就會暈車，而貼文曝光後也掀起討論，不少苦主都很有共鳴。

昨（31）日一名女網友在PTT上以「有人坐捷運也會暈車嗎」為題發文，她透露搭捷運時只要滑一下下手機就會暈車，雖然還沒有實測過和擁擠程度有沒有關係，不過很清楚自己本身就是超容易暈車的體質，就連坐船或是划獨木舟，只有水流大一點就會感到不舒服，更不用說遊樂園的遊樂設施。對此，原PO好奇詢問大家，「有人也是同樣的易暈體質嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前高中同學坐捷運也會暈，基本上都自己騎車」、「我前主管坐捷運也會暈車，所以都開車或是搭計程車」、「曾經從亞東醫院坐到美麗華，中間還要下車休息，之後就沒再坐過捷運…那次暈到八寶粥已經要吐出來了」、「松山機場那段暈過好幾次，有次坐不下去在大直下車，直接請家人來接」、「我女兒坐兩站就說想吐，出門煩死」。

也有網友提到，「面對行駛方向比較不會暈」、「我搭捷運也會暈，後來因為眩暈去看醫生，發現吃眩暈的藥比暈車藥更有效」、「從小就嚴重暈車體質，在車上完全不能看東西，每次出遊前一定要吃暈車藥，坐前面位子閉眼或看遠方才勉強不吐，後來吃中藥調體質時竟然就跟著好了」、「我坐捷運也會暈，但每天通勤上下班之後就習慣了」、「看手機真的很容易暈」。

捷運 PTT

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