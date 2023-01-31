拚不過日韓？他嫌台劇太難看 眾人揪出1關鍵：沒辦法比

打開電視，除了台劇以外，還能看得到日韓、大陸等戲劇，在外來戲劇的夾擊之下，台劇得努力地殺出一條血路，不過有網友卻不看好台劇，覺得內容難看，甚至還質疑可能是語言的問題，但多數鄉民都指出一關鍵才是主因。

這名網友在PTT以「台劇難看是不是語言問題？」為題發文，他直言台劇普遍很難看，其中一個原因就是演員演技不好，「是不是就是演員講話的張力不夠的關係？」原PO說看日劇和韓劇可以聽到兩國有許多語助詞，但中文好像還好，讓他不禁懷疑是不是語言的問題？

貼文引起鄉民們熱議，「收看族群的問題，對內容沒有要求」、「低成本問題吧，市場太小」、「棚內造景很醜吧」、「導演也根本沒專業，鏡頭捕捉演員的能力根本是0，尷尬感滿點」、「韓語也很難聽啊…跟語言無關」、「沒錢、沒人、沒品質、沒市場， 死循環」、「與其說哪裡是問題，不如說哪裡沒有問題比較快」。

有人就點出劇本是重點，「劇本問題」、「劇本啦，好看的大陸劇不也說中文」、「劇本本身就爛， 別牽拖語言」、「編劇跟觀眾水準」、「編劇根本不食人間煙火，哪有人這樣講話的」、「台詞不卡的話還可以，大部分都卡」。

不過更多網友則認為演員演技差才是因素，「口條差，演員開口都像本人，跟角色不搭」、「很乾，演員也很尷尬」、「就很假，沒辦法讓人帶入產生共鳴」、「中國對岸是正科班出身，台灣一堆是有名根本沒底子去演，沒辦法比」、「你去看很多老演員舉手投足跟新人的差距」、「其實外國台詞也很乾，但是人家敬業」、「30年前包青天很好看，口條劇情都比現在好」、「基本功不夠啊，舞台劇文化日韓都發達很多」、「現在劇本爛、基本功也爛啊，一堆口條爆差」。