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長照費每月需50k以上 網驚：一般家庭怎付的起？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現爺爺的長照費每月要5萬元，驚訝「一般家庭如何負擔？」。示意圖／ingimage
一名網友發現爺爺的長照費每月要5萬元，驚訝「一般家庭如何負擔？」。示意圖／ingimage

現在台灣社會趨向高齡化，許多人會趁年輕時規劃老年的退休金、保險等等。日前一名女網友表示，她看到爺爺有長照需求，發現一個月請看護得花5萬至6萬，因此拋問「萬一我老了怎麼辦？一般家庭要如何負擔長照費用？」

一名網友在PTT發文表示，她爺爺攝護腺癌末期，第三次復發化療後，癌細胞轉移到骨頭，讓原本能夠行走的爺爺變得行動不便，現在爺爺的大小便全由奶奶包辦，已經過了3個月了，爺爺坦言自己「狀態不好，說話都會大小聲」，奶奶也透露「身心快要崩潰了」，讓家人們開始找機構來照顧爺爺。

不過原PO表示，一個月最便宜要花費4萬元，其他雜支費用加上後，最少每個月要花5萬至6萬元，就算想請看護也不一定有，主治醫師直接不開醫師證明，讓她直呼「好可怕，我現在才26歲，已經在想未來換我老了要怎麼辦？是不是要先買長照險？壓力有夠大，到底一般家庭或獨生子女該如何負擔每月5萬的長照費？」

對此，網友建議「看護一個月不用5萬，請外籍看護每個月3萬多，拿爺爺失能證明就可申請」、「至少爺爺有退休金和房子就還好，妳們找看護」、「送機構大家都舒服啦，請看護還是會看到妳爺爺在那邊吵架」、「申請外勞跟機構費用補助，需要的文件是不一樣的，妳們可以兩個都申請」、「機構一個月五萬可以吧，還有補助可以申請，加上妳爺爺的退休金4萬元，扣掉基本不用額外花費」。

長照 外籍看護 PTT

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