他問大家為何不愛機械車位？網：除了便宜缺點一大堆

城市裡平面車位貴又稀少，很多車主退而求其次選擇機械車位。但過年期間汐止某社區大樓機械停車位故障，夾死證交所前副總的新聞，也讓機械車位的安全掀起一波討論。

有網友在ptt八卦版提問：「為何鄉民都不推薦機械車位？」他表示鄉民一面倒不推機械車位，但明明機械車位月租費便宜可以省錢，為何大家不喜歡呢？引起網友熱烈討論。

不少人認為有安全疑慮，「連電機博士都被夾死，你覺得你逃得過嗎?」、「壓一次人就沒了，你的命不值那點錢嗎」、「問就是絕命終結站」、「幸運點車子出事，衰一點人出事」、「最大缺點就是何時故障不知道」、「有錢平面，沒錢機械...智障都能理解」。

也有人擔心台灣人做事很隨便，「社區沒定期檢測，你也不會知道，但等到故障出事，你就會知道了」、「台灣人做事隨隨便便，你要賭？」、「你覺得台灣人像是會遵守限重的嗎？」

過來人表示機械車位難轉手，權益沒保障，「機械車位超級難賣，平轉賣了5年，去年漲太誇張我才賣掉」、「我家社區機械車位兩次壓爛車，管委會像對待次等公民一樣切割機械車位，要機械住戶自己管理」、「你的車位不是機械車位，你願意出錢幫保養嗎？」。

也有人認為機械車位狀況多又難停，「機械故障，當天用車計畫就QQ了」、「蠻窄的，倒車進去前還要先收後視鏡」、「車身兩旁還有低檻，很容易A到不知道」、「休旅車停不進去」、「每天停車花十分鐘，機械還容易故障危險」、「限重又限高，還有故障疑慮」。也有人說平面更好用，「機械車位真的只能停汽車，平面的可以停重機、堆雜物」。