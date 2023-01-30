被夾機械停車位不幸逝世 證實是證交所前副總黃乃寬

機械式停車位釀悲劇，新北汐止龍安路春節年假期間，傳出一處社區機械式停車場故障，男子遭夾當場無生命跡象，送醫後仍宣告不治，今（30）日傳出該男為證交所前副總、現任元大期貨獨董黃乃寬，元大期貨已證實其逝世，享壽71歲。

黃乃寬27日大年初六晚上九時許，要開車從汐止一處社區地下一樓停車場機械式停車位駛離時，疑機械故障，汽車底盤被卡住，黃男將車稍微後退，打開車門探頭朝後方察看時，汽車不知為何原因，突然往後方暴衝，黃男因而夾在變形車門及停車位鐵欄桿間。

新北市消防局獲報緊急派員前往救援，消防人員到現場時發現，黃男腹部有明顯拉扯外傷，當下已無生命跡象，花了半小時將汽車勉強往上抬，才將人順利救出，緊急送國泰醫院搶救，原本已恢復心跳及生命跡象，但經過一夜搶救仍宣告不治。

士林地檢署相驗後，認定死因為腹部受創引起多重器官損傷死亡，遺體發還家屬；全案初步了解為機械故障，是否有人為疏失涉及過失致死罪嫌，尚待調查釐清。

黃乃寬現年71歲，於2013年出任台灣證券交易所副總經理，並兼任中華信評董事長，2017年7月退休後，曾任元大證券獨董，現任元大期貨獨董。