高級飯店+無償律師！流水席新娘狂許願 記者會指名大咖主持還想收入場費
近日熱門話題「流水席之亂」的主角Kelly自稱「輔大陳若儀」，13日深夜Po文再發3聲明，揚言想開記者會告男方全家騙婚，並提出是否有人願意無償提供場地、律師無償打官司等、參與民眾收費等訴求，貼文引起網友紛紛吐槽。
網友在貼文留言處詢問Kelly家人是否知情且支持她開記者會？Kelly 則表示「我家人還不知道，但我爸媽可證明男方家人提親當天有說過要贊助600萬買房頭款的事」、「還有，我不懂法律，所以還想問有沒有律師願無償幫忙打這場官司的！」
緊接著更開始許願般地提要求「關於這場記者會我有以下幾點訴求，1.希望能在文華東方酒店或圓山飯店 2.記者會現場再找一位具有公信力的主持人幫忙，例如：胡瓜、吳宗憲、張小燕 3.現場記者是否會提供我採訪費？ 4.是否有知名律師願意無償幫我打官司？ 4.若有民眾要參加這場記者會的，每人收費500元或多少＄才合理合法？」
此番言論讓網友全看傻「太狂了」、「連記者會的場地費都不願意花，真的是Kelly a」、「夭壽～你是喝ㄎㄧㄤ了嗎？」、「a公主妳百分之百會輸，而且妳會被更多人看笑話的」、「三年交往要求150萬分手費，現在反而要找人無償提供場地開記者會？妳可以考慮去行天宮外面記者會，人來人往的，保證妳當天就上頭條」、「拜託妳一定要告，好想知道這個人到底長得如何？也想知道到底什麼家庭能養出這邏輯的人」、「再出續集下去，感覺過年有新春特別節目可以看了a」。
有網友整理事件發展到第十二集，不過目前第十二集的這篇文已被刪文。
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