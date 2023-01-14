「流水席新娘」再發3聲明 想開記者會告男方全家騙婚

「流水席之亂」繼續延燒，近期一名自稱「輔大陳若儀」的待嫁新娘在匿名公社發文，指出男方家裡想辦流水席，但她希望辦在大飯店，委屈地說「竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」，最後事件發酵後不僅婚結不成、拿不到未來公公600萬元買房，就連想要的150萬元分手費也遭打槍，有人出聲質疑是創作文，不過該名女子14日再次Po文揚言想出面召開記者會，並考慮對男方全家人提告詐欺。

女子在臉書社團「匿名2公社」發出3點聲明，表示「1.若我願意出面開記者會提出男方全家人意圖騙我結婚的相關事證，請問我該如何聯絡記者？2.請問有人願意無償提供記者會場地嗎？請私我～謝謝3.若要告男方全家人詐欺，這勝算大嗎」。

女子在臉書社團「匿名2公社」發出3點聲明。圖擷自匿名2公社

除此之外，她也在留言處補充，想在正式的公開場合召開記者會，「如圓山飯店或文華東方酒店」，且家人還不知道她要開記者會的事，「但我爸媽可證明男方家人提親當天有說過要贊助600萬買房頭款的事」。

貼文一出網友紛紛留言「嫁了才算騙婚，妳這狀況我不知道怎麼算」、「快開記者會！我支持妳」、「問題是他們騙了妳什麼呢？詐騙電話如果沒轉錢過去，警方也無法立案的唷。按照邏輯來說，妳得結婚了才能告人家騙婚啊？」、「勝算很大！我是指如果男方反告妳」、「又挑高級飯店？卻連使用者付費的概念都缺乏」、「私訊嗎？你先開本尊出來啊，不然怎麼私」。