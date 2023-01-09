超好運？和尚吃蛋遇「蛋中蛋」多中一顆 網友直呼中大獎

雞蛋是日常中隨處可見的食材。在極罕見的狀況下，雞蛋可能會出現一顆蛋內部，又出現另一顆包有完整蛋殼的蛋。這樣的現象被稱為「蛋中蛋」，近來一位日本網友，就碰到如此稀奇的狀況，引發許多討論。

日本媒體「grape」報導，一位居住在長崎縣大村市，淨土宗白龍山長安寺的僧侶網友「咖哩和尚」，近來某次下廚時打了一顆蛋，卻看到這顆但除了蛋白和蛋黃以外，又出現了另一顆擁有完整蛋殼的雞蛋，讓他相當驚訝。

根據「日本卵業協會」的解釋，這有可能是母雞在短時間內，甚至是同時連續排卵等等因素，才會造成「蛋中蛋」出現。一般這種雞蛋會被檢驗淘汰掉，但也有可能照常出貨。僧侶網友則認為這罕見的現象或許代表著好運，於是美味地品嚐了這「兩顆」雞蛋。

其他網友則表示「第一次看到耶」、「今年剛開始就有好事發生」、「不可思議啊」、「中大獎了」、「完全沒有看過」、「蛋殼的顏色有點噁心就是」、「俄羅斯娃娃嗎」、「似乎機率是20萬分之1」、「不愧是和尚，平常有積陰德」、「其實沒到那麼罕見，只是市面上不會賣而已」。