台灣「行人地獄」怎麼救？ 鄉民開出三大解方：從劣根性下手

日前美國CNN報導台灣有如「行人地獄」，瑞士外交部也指出台灣駕駛具攻擊性，「一不小心走在斑馬線上都會身亡」，交通問題儼然成為「國恥」。不只官員、學者、專家紛紛對此提出見解，網友也忙著「自救」找答案。

違停超多、車輛不禮讓行人、人車爭道、酒駕肇事屢見不鮮…台灣交通沉痾已久，近來多起重大事故再次掀起熱議，PTT「Gossiping」看板有人發問「你會怎麼改善台灣爛到爆的交通？」，引起廣大鄉民參與討論。主要提出的方向包括：

1. 提升考照難度

許多網友認為台灣的駕照太容易取得，所以應從嚴格考照開始，「考照難度比照日本，每10年補考，有駕照才能買車」、「112年度考試一律從嚴，已經有駕照的，捉到一次違規就重考」、「機車考一次5萬，考汽車的10萬，考試報名費全部用在交通改善」、「駕照難度提高，導入駕照積分系統」、「駕訓班教練也需要有資格認定，很多都亂教」。

2. 重新規劃道路

有人認為道路設計不良是亂象的源頭，「廣設人行道，砍掉路邊停車，重要路口號誌人車分離」、「先改善道路，把違建都拆了」、「太寬的路肩要先蓋人行道，有人行道才能做路肩停車格，人流量大人行道要有護欄」、「重新評估路面各項標線設計，如：使左轉車道不影響直行車道」、「機車停車格斜畫，縮窄道路佔用的面積」、「分隔島不得有植栽阻礙視線，廣設偏心左轉車道」、「號誌系統改下去，行人時相限縮車權」。

3. 祭出嚴刑重罰

「台灣人劣根性就是怕」，最多人提出的就是刑罰加重，「把現階段所有罰則的金額加2個0，刑期的時間乘5」、「檢舉違規可領比例獎金」、「沒停車位禁止購車」、「強制加高所有罰款，依照違反程度跟嚴重性加收罰金」、「酒駕先關十年，有撞死人直接無期，且都不得假釋」、「（違規）一次積點兩次吊照三次把車報廢」、「罰金重一點且需上課，開放民眾有償檢舉」、「全部改科技執法，罰金三倍」。

由討論熱度可知，民眾殷切想改善台灣交通現況，有人歸納出「教育+法規+罰則，三軌並行才有用」，但也有網友站在悲觀角度，「法規、道路規劃、教育、考照都是漫漫長路，沒有立即的效果，這種吃力不討好的政策，政府都不想做」。