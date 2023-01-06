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不是佛跳牆！過年圍爐必吃菜色是什麼？眾人秒點名「這1道」

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人開始準備過年圍爐的菜色。 示意圖／聯合報系資料照片
有些人開始準備過年圍爐的菜色。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著農曆春節逐漸逼近，有些人開始打掃家裡，也有人正在規劃過年的圍爐菜色。昨（5）日一名網友在網路上發文，詢問大家「心目中過年的必吃年菜有什麼？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都提到「烏魚子」。

昨日一名網友在PTT上以「過年必吃的年菜有什麼？」為題發文，原PO認為佛跳牆就是一道必吃的菜色，因為不僅很美味，而且如果沒有吃到，就會覺得少了一點過年的感覺。對此，原PO也好奇詢問，「大家心目中必吃的年菜有什麼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「必吃火鍋，這樣才有圍爐氣氛」、「水餃，雖然平時常吃」、「油飯吧」、「麥當勞算年菜嗎？」、「八寶芋泥，芋泥還要加豬油才香」、「我們家每年都會煮雞湯」、「蘿蔔糕跟炸年糕」、「一定會出現，但我絕不吃的菜色就是長年菜」、「佛跳牆+1，好愛」、「雞佛大餐」。

其中大多數網友都點名「烏魚子」是過年必吃的年菜，「烏魚子配蘋果」、「烏魚子一定會有」、「烏魚子和煎魚都必吃」、「筍絲蹄膀跟烏魚子」。還有網友無奈回應，「我只知道初二開始，每天都吃過年沒吃完的菜」、「親戚的毒舌」、「吃膩了，真希望可以聊天就好」。

年菜 PTT 春節

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