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台灣冬天比較冷？外國人一來直接重感冒 網曝兩關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
許多外國人來到台灣都覺得台灣冬天比較冷。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
許多外國人來到台灣都覺得台灣冬天比較冷。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

近期受到寒流影響，各地溫度驟降，北部更是變得濕濕冷冷的，讓民眾冷到皮皮挫，而國外有些地方一到冬天還會下雪，溫度更是低到讓人直打哆嗦。一名網友表示德國友人來台後覺得台灣的冬天比德國還要冷，有人就解釋原因在於濕度和暖氣設備。

這名網友在Dcard以「我的德國朋友說台灣比較冷」為題寫道，身邊有位在台灣念書的德國朋友，在比較過兩地的冬天之後，認為台灣根本比德國還要冷，讓他聽了很訝異，於是PO文想問問大家的看法。

不少鄉民表示認同，並分享自身和友人的經驗，「我芬蘭的朋友也說台北比較冷，他說來以前看台北冬天是零上八度還嗤之以鼻」、「我的家教老師（英國人）16度在室內戴毛帽圍圍巾，邊發抖邊上課，說台灣的冷是刺骨的冷」、「這真的…之前在加拿大英國紐西蘭，也可以短褲短裙趴趴走，而且真的太冷很多店都有暖氣，台灣濕冷我真的堅持不住」、「家鄉是北海道的日本人也說台灣太冷了」、「台灣真的好冷，去過日本韓國零下都沒比台灣下雨冷」、「我朋友芝加哥人，想說冬天台灣10幾度應該一點都不冷，結果來直接重感冒」。

還有人解釋差別在於台灣是濕冷以及國外家庭有暖氣，「台灣都是濕冷」、「會不會是因為台灣暖氣不普遍啊？那些冬天常下雪的國家室內幾乎都會開暖氣，反之台灣冬天會開暖氣的店家好像沒有到很多耶」、「因為台灣濕冷，而且德國到處有暖氣」、「絕對是有暖氣的關係，國外再冷起床還是好舒服，鼻子都不過敏了，不然你在戶外冷還是冷啊，乾冷濕冷有差但還是冷啦」。

Dcard 德國

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