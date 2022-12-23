萬元交換禮物抽什麼家電最開心？ 眾人秒點名這1物：超實用

每年聖誕節前後，除了有些人會在家裡擺設聖誕樹，也有人會和親朋好友玩交換禮物。日前一名女網友在網路上發文，詢問大家「交換禮物抽到什麼家電會最開心？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人都點名「除濕機」。

日前一名女網友在PTT上以「交換禮物抽到什麼家電最開心？」為題發文，她透露每年聖誕節都會和一群好朋友玩交換禮物，年紀大約都是30歲出頭，這幾年大家也紛紛步入婚姻，有人已經買了新房，也有人是準備買房。原PO提到大家的購物習慣也有很大的改變，以前很喜歡網購衣服湊免運，但現在都是看鍋碗瓢盆和家電用品。

於是原PO的朋友就提議，今年交換禮物的主題是廚房、衛浴相關家電用品，金額8千到1萬元。原PO感到相當苦惱，不知道究竟送什麼比較好，因此發文詢問，「如果是限定這兩類家電，大家收到什麼會最開心？麻煩各位女孩們給我一點建議，謝謝！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都點名「除濕機」，「除濕機！每間房間都可以放」、「除濕機不錯」、「除濕機真的很實用」、「最近的話應該是除濕機或電暖扇」、「我缺除濕機」。

也有網友提到其他家電類用品，「家裡兩間廁所都裝免治馬桶蓋，真心好用又CP值高，妳朋友會感謝妳」、「不鏽鋼的氣炸烤箱」、「買個高級鑄鐵鍋或是電子爐」、「投影機感覺不錯」、「厲害的吹風機」、「氣泡水機」。