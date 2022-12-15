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PTT網友指3家排隊名店被過譽 眾人一看傻眼：假台灣人？

聯合新聞網／ 綜合報導
北市信義路上的鼎泰豐，門外常有排隊等候用餐或外帶的民眾。記者許正宏／攝影
北市信義路上的鼎泰豐，門外常有排隊等候用餐或外帶的民眾。記者許正宏／攝影

有位網友指出，許多美食經常大排長龍，吃了之後才發現差強人意，並列出自己心目中台灣最被過譽的3家名店，豈料名單曝光後，眾人一看當場傻眼，更怒嗆「你根本不懂吃」。

有網友在PTT發文列出他心目中被過譽的排隊名店，分別是佳德鳳梨酥、鼎泰豐、春水堂，更詢問眾人是否還有其他名聲與食品不符的店家。

不過多數人並不認同原po說法，「鼎泰豐很難是過譽欸，炒飯小籠包好吃」、「鼎泰豐明明就很好吃」、「春水堂不錯啊，但應該不用排隊」、「這三家哪需要排隊？假台灣人啊？」、「三個都差得遠，刪文重發」、「你是屬於那種分不出味道的人吧」、「你說的我都覺得很好吃」。

網友們也紛紛列出自己心目中的過譽店家，包括「明倫蛋餅」、「金峰魯肉飯」、「林聰明」、「台南豆奶宗」、「阿忠麵線」等等。其中被最多人指名的則是一蘭拉麵和阜杭豆漿，「絕對是一蘭」、「排拉麵的不知道在想什麼」、「阜杭真的莫名奇妙，就一般早餐店」、「阜杭+1，想不通為何就這家永和豆漿要排」。

也有網友指出最大問題其實在於排隊，「阜杭好吃，但再好吃的店排成那樣都難吃」、「每家排隊拉麵」。

一蘭拉麵在台灣有著高人氣，曾締造超過270小時排隊紀錄。記者沈佩臻／攝影
一蘭拉麵在台灣有著高人氣，曾締造超過270小時排隊紀錄。記者沈佩臻／攝影

台灣 餐廳 鼎泰豐

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