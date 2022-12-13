台灣哪首歌能拍「初戀First Love」 七、八年級生最推它：歌詞有聲音！

近來日劇「初戀First Love」大受歡迎，該劇藉宇多田光的兩首經典歌曲「First Love」與「初戀」，發想出一段跨世代的愛情故事，一名台灣網友看完句後便突發奇想問，若台灣也拍類似題材，哪首歌最具代表性，結果引起最多人共鳴的是由川島茉樹代（Makiyo）演唱的「初戀」。

一名PTT網友以「台灣如果要拍初戀哪一首歌可以代表？」為題發文討論，他表示，自己與朋友皆認為伍百和萬芳合唱的「愛情限時批」很適合，另外還有周杰倫的「晴天」或「彩虹」，多數七八年級生應該都可以朗朗上口，他也好奇問，「大家的心目中會選擇哪一首？」

網友們紛紛貼出自己認為最適合的歌曲，「簡單愛」、「那些年」、「愛情像一陣風（陳百潭）」、「情非得已」、「再靠近一點點就讓你牽手」、「我覺得橘子汽水，超甜的」、「墓仔埔也敢去」、「林曉培的心動吧」、「梁靜茹的情歌」。

其中獲得最多人迴響的歌曲，為川島茉樹代（Makiyo）演唱的「初戀」，同時也是2000年初播出的校園喜劇「麻辣鮮師」的原聲帶之一，「像這樣的愛情讓我苦惱～」、「就Makiyo初戀」、「你怎麼可以放出聲音」、「有聲音！」

另外，還有網友表示，其實過去台灣早就拍過一系列以歌曲為主軸的愛情故事，「滾石愛情故事系列表示：我早就拍了一堆了」、「把滾石愛情故事放哪裡」。

據悉，「滾石愛情故事」是公共電視於2016年推出的台灣單元劇，以20首滾石唱片的經典情歌為靈感，創造出20個愛情故事，選用的歌曲包含「莫文蔚－愛情」、「五月天－終結孤單」、「陳昇－最後一次溫柔」、「劉若英－成全」、「周華健－我是真的付出我的愛」、「任賢齊－對面的女孩看過來」、「張震嶽－愛我別走」、「黃品源－小薇」、「伍佰－挪威的森林」、「梁靜茹－如果有一天」、「金智娟－飄洋過海來看你」、「張艾嘉－愛的代價」、「萬芳－新不了情」、「陳淑樺、李宗盛－你走你的路」、「李宗盛－鬼迷心竅」、「辛曉琪－味道」、「趙詠華－最浪漫的事」、「順子－寫一首歌」、「林憶蓮－傷痕」、「楊乃文－祝我幸福」。