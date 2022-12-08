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好氣！CNN指「台灣地獄級交通」不利觀光 民眾怒了：超丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
CNN日前指出台灣交通亂象恐影響觀光，台灣網友一面倒表示認同，更怒轟「丟臉丟都到國外去了」。示意圖/聯合報系資料照
CNN日前指出台灣交通亂象恐影響觀光，台灣網友一面倒表示認同，更怒轟「丟臉丟都到國外去了」。示意圖/聯合報系資料照

台灣的交通亂象一直為人詬病，近日甚至連CNN都公開批評台灣交通宛如「地獄」，並稱交通問題可能對台灣觀光形成負面影響，一名網友將該則報導轉貼到PTT後，眾人一面倒表示「CNN說的是事實，無法反駁」，更有不少人怒轟，「丟臉丟到國外去了」。

CNN Travel昨（7）日在報導中指出，台灣以美食、自然風光和熱情好客聞名，但危險的道路交通同樣臭名遠播，光是去（2021）年就有2,962人死於交通意外，約是日本的6倍、英國的5倍之多。

CNN Travel還採訪到創立臉書粉專「台灣是個行人地獄」的台灣民眾楊先生，他表示，雖然根據政府統計，台灣都市42%道路都有人行道，但事實上這些人行道通常很狹窄、高低不平、停滿汽機車，或被路燈與變電箱擋住，店家還會在門口擺放盆栽或招牌阻礙通行，行人往往被迫走在車道上。

對於這些批評，一位網友在PTT發文問，「難道美國交通有很好嗎？被美國這樣說大家心裡不生氣嗎？」結果破千人一致表示，CNN說的就是事實，要氣也是氣台灣交通」、「丟臉丟到國外去了，是該生氣沒錯」、「生氣啊！對台灣政府生氣」、「台灣的人情味，坐上駕駛座那一刻全部不見」、「造謠才會生氣，事實有什麼好氣的」、「什麼很亂，是爛到爆好嗎」、「生氣CNN講得太客氣了」。

甚至有網友表示，希望國外媒體多報導，才能督促台灣政府正視交通問題，「多說一些，台灣人太麻痹了」、「開心啊，因為都要鬧到國外丟臉政府才會動起來」、「應該是很感慨國外媒體更重視這個吧」、「謝謝你覺得台灣交通很亂」。

關於如何改善交通問題，台灣交通安全協會副理事長林志學也於該報導中回應，「我們太仰賴執法，重點應放在設施更完善的道路基礎設施，並加強對駕駛的教育。」他直指台灣道路安全的癥結點，在於缺乏最新的道路工程與設計專業，道路設計指南「不明確」、「流於紙上談兵」、「有選擇地實施」，而且「以車為本」，才造成整體環境不利於行人。

人行道 路權 觀光 CNN

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