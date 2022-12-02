外送員取單意外獲得一杯飲料 真相曝光感動眾人「有洋蔥」

不少外送員東奔西跑就是為了能多接單，多賺點錢，但也因此接觸到的客人形形色色。一名外送員日前到飲料店拿餐點時，老闆突然拿了一杯飲料給他，事後才知道是客人點的，並且與店家各付一半費用來請他，讓這名外送員感到非常窩心，稱讚「台灣最美的風景是人」。

這位外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前到一間飲料店取單時，店家拿了一杯芭樂檸檬說是要招待他，還對他說「辛苦了」，讓原PO聽了一頭霧水，但還是將這杯飲料拿給客人。

當他送達指定地點時，看到客人放在門口的錢跟紙條，差點讓原PO噴淚。客人在紙條上感謝外送員的辛勞，讓自己在家裡不出門也能吃飽喝好，因此想分享自己最愛的飲料店，並點了一杯手搖飲給原PO喝。

原來這是外送平台的「外送夥伴暖心專案」活動，客人可以指定店家、專區、品項，並以半價購買來送給外送員。

原PO感動地說，自己每天跑外送賺錢養小孩，常常回到家時孩子都睡了，出門時小孩都已經在學校，一星期只休息一天，就只為了給孩子更好的生活。而跑外送的這兩年，遇到的奧客不少，但也有許多天使客人，「跑外送至今第一次收到免費飲料跟紙條，今天可以說是2022最幸運的一天吧」。

貼文讓不少鄉民看了非常感動，「這一單有洋蔥」、「真的會想噴淚，預祝天使客人一生平安順心發大財」、「也太感人了吧」、「需要這種多一點的正面文章，客人好暖心」、「人間處處有溫暖」、「天使客人，就像日本製的壓縮機一樣稀少」、「多多正能量，單才會跟著來」、「即使沒有活動，還是有許多天使客人的」。