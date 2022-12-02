快訊

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

世足賽／球壓底線算in助攻致勝 網友製作「日本新國旗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員取單意外獲得一杯飲料 真相曝光感動眾人「有洋蔥」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO收到客人和店家給的飲料，讓他相當窩心，照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
原PO收到客人和店家給的飲料，讓他相當窩心，照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

不少外送員東奔西跑就是為了能多接單，多賺點錢，但也因此接觸到的客人形形色色。一名外送員日前到飲料店拿餐點時，老闆突然拿了一杯飲料給他，事後才知道是客人點的，並且與店家各付一半費用來請他，讓這名外送員感到非常窩心，稱讚「台灣最美的風景是人」。

這位外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前到一間飲料店取單時，店家拿了一杯芭樂檸檬說是要招待他，還對他說「辛苦了」，讓原PO聽了一頭霧水，但還是將這杯飲料拿給客人。

當他送達指定地點時，看到客人放在門口的錢跟紙條，差點讓原PO噴淚。客人在紙條上感謝外送員的辛勞，讓自己在家裡不出門也能吃飽喝好，因此想分享自己最愛的飲料店，並點了一杯手搖飲給原PO喝。

原來這是外送平台的「外送夥伴暖心專案」活動，客人可以指定店家、專區、品項，並以半價購買來送給外送員。

原PO感動地說，自己每天跑外送賺錢養小孩，常常回到家時孩子都睡了，出門時小孩都已經在學校，一星期只休息一天，就只為了給孩子更好的生活。而跑外送的這兩年，遇到的奧客不少，但也有許多天使客人，「跑外送至今第一次收到免費飲料跟紙條，今天可以說是2022最幸運的一天吧」。

貼文讓不少鄉民看了非常感動，「這一單有洋蔥」、「真的會想噴淚，預祝天使客人一生平安順心發大財」、「也太感人了吧」、「需要這種多一點的正面文章，客人好暖心」、「人間處處有溫暖」、「天使客人，就像日本製的壓縮機一樣稀少」、「多多正能量，單才會跟著來」、「即使沒有活動，還是有許多天使客人的」。

外送員

延伸閱讀

北市外送員事故死傷增警製片「回顧案發」籲遵守交規

已婚外送員帶女同事回家「正宮打來」 小三嘴硬判賠40萬

催生外送平台管理自治條例 外送員雨中挺陳清龍

客人訂餐備註這句話 外送員傻眼：誰給你的勇氣？

相關新聞

外送員取單意外獲得一杯飲料 真相曝光感動眾人「有洋蔥」

不少外送員東奔西跑就是為了能多接單，多賺點錢，但也因此接觸到的客人形形色色。一名外送員日前到飲料店拿餐點時，老闆突然拿了一杯飲料給他，事後才知道是客人點的，並且與店家各付一半費用來請他，讓這名外送員感到非常窩心，稱讚「台灣最美的風景是人」。

北市飲料店禁用塑膠杯 網坦言變難喝：紙杯易軟掉還滿嘴紙味

台北市環保局日前宣布，自昨（1）日起，轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，因此除了業者本身做出改變，不少民眾也開始使用環保杯。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「換成紙杯真的會比較環保？」貼文曝光後也掀起討論。

口罩禁令解除他卻不敢脫 理由曝光笑翻1.5萬人：太中肯

新冠肺炎疫情趨緩，從12月1日起放寬口罩禁令，戶外場所可以不用戴口罩，但長時間下來已經讓民眾養成戴口罩的習慣了，如今放寬禁令，是否真的有人敢不戴口罩嗎？有網友對此就在Dcard發文提問「口罩解禁你真的會脫掉嗎？」，引起不少討論。

尪買好市多蛋糕幫妻慶生 網見這一物笑翻：求生欲極低

生日通常都會吃蛋糕，但隨著年紀增長，許多人都不喜歡在蛋糕上插上代表年齡的數字蠟燭，但有一名人夫買蛋糕幫太太慶生，卻插了數字「39」的蠟燭，讓不少鄉民看了直呼「求生欲極低」。

老闆太誠實！菜單標明「就是調理包」賣破百元 划不划算掀熱議

一般餐廳為了證明料理新鮮，都會強調自己現煮現做，卻有店家反其道而行，直接在菜單上標出哪些料理就是出自調理包，菜單被曝光到網上後掀起熱烈討論，許多網友們看了驚訝表示，「老闆一定吃了誠實豆沙包」。

什麼神仙食物？外表黑黑又焦焦 他吃一口開啟新世界

一名台中民眾在買午餐時點了一樣從沒吃過的小菜「煎魚腸」，沒料到菜一上桌又黑又焦，他原以為會很難吃，結果一咬下去發現新世界，直呼煎魚腸超級美味、又嫩又彈，一些網友對此連聲贊同，不過也有網友指出魚腸裡有魚大便，相當噁心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。