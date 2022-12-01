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老闆太誠實！菜單標明「就是調理包」賣破百元 划不划算掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
有店家直接在菜單上指明一些料理「就是調理包」，不少網友驚訝表示「老闆太誠實」。 圖擷自Facebook
有店家直接在菜單上指明一些料理「就是調理包」，不少網友驚訝表示「老闆太誠實」。 圖擷自Facebook

一般餐廳為了證明料理新鮮，都會強調自己現煮現做，卻有店家反其道而行，直接在菜單上標出哪些料理就是出自調理包，菜單被曝光到網上後掀起熱烈討論，許多網友們看了驚訝表示，「老闆一定吃了誠實豆沙包」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」po出一張「超誠實」菜單，上頭一欄位赫然寫著「就是調理包」5個大字，下方則列有宮保雞丁飯、香菇雞飯、咖喱雞飯等13個品項，並註明以飯類為主菜之外還會搭配4樣配菜，價格從100元到135元不等。

菜單曝光後，掀起大批網友討論，「老闆寫菜單時一定誤食了誠實豆沙包」、「很好啊，清楚明白，願者上鉤」、「先誠實再成交」、「如果這麼誠實講，我覺得也可以啊」、「注意看，這個店家太狠了」。

部分網友則嫌棄調理包不該賣這麼貴，「調理包這價格太貴了吧QQ」、「現在都破百！以前都50至90」，也有網友認為其實挺划算，「一包調理包成本至少20，再加上飯和四樣配菜，算上其他成本，這價錢很佛心了」、「100元賺得不多，老闆真佛心還四樣菜」。

還有不少人表示，其實市面上很多料理都出自調理包，「以前吃過一間也是這樣做，雖然已經倒了很可惜」、「網咖都是用調理包，一包冷凍的在外面超市大概40-70不等」、「認真說，你們在店面或餐廳吃到的這種口味的東西，全都是營業用調理包，只有自助餐才是自己當日現煮的」、「某KTV的牛肉麵湯底也是冷凍調理包」。

餐廳 價錢 料理包

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