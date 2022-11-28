為了省停車費！她曝友人狂繞半小時找免費車格 網掀兩派論戰

不少觀光區或是市中心的停車位都很難找，假設想停到路邊的免費停車格，那又是一件難上加難的事情。昨（27）日一名女網友在網路上發文，詢問大家「開車時會不會為了省下停車費，因此花很多時間找免費停車格？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在PTT上以「開車會很在乎停車費嗎」為題發文，她透露上次搭朋友便車時，發現對方繞了好幾圈在找路邊停車格，花了至少半小時以上，油錢和時間成本都耗費不少。對此，原PO好奇詢問「大家會為了省停車費，狂繞免費停車格嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「會，但繞15分鐘就很久了」、「有的停車場1小時100元…停不下去」、「會啊！市區很貴」、「1小時超過50元一定繞」、「還是要看一下1小時多少」、「看要停多久，1小時跟5、6小時差很多」。

也有網友持不同想法，「沒在看，有就停，還因為急事停過1小時200元的」、「待過沒有收費停車格的地方，就知道收費停車格真的太棒了，至少有車位」、「有停車場就停，共享車位也好用」、「找車位超麻煩」、「只在乎有沒有位子，停車費還好」。