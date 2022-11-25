愛吃「全熟牛排」怕被嘲笑怎麼辦？網友推肋眼、牛小排最適合

每個人對牛排熟度都各有喜好，有位網友喜愛全熟牛排，但許多餐廳卻「無提供」，因此發文詢問「點全熟的牛排真的會被嘲笑嗎？」，話題引來其他人建議可以吃肋眼、牛小排等油脂含量高的部位。

有網友在PTT上發文表示，去牛排館用餐時，本身就喜愛全熟牛排，但每次服務員都會表示沒有全熟的，建議點七分熟，讓原PO直呼「讓我好不尷尬」。

有好心網友建議，若喜歡吃全熟的牛排，可以吃油脂含量部位多一點，如肋眼、牛小排等比較適合，等級越高、至少「Prime」級享用起來才會美味，或是吃煙燻也推薦。

許多網友表示餐廳不提供全熟牛排的原因主要是太難處理，「好吃的全熟太難」、「全熟是最難的，切開一擠要有肉汁」、「因為全熟是公認最難做到的，他們沒那技術」、「主要是全熟的容易很乾」、「完美的全熟連專業廚師都覺得難」。

其他人則留言，「你想太多了，誰會笑這個」、「牙齒真好」、「去吃牛肉麵不就好了」、「我都吃全熟，畢竟一般牛排館都是便宜肉」、「你在家吃牛肉乾不是比較便宜又好吃嗎」。