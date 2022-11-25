快訊

人氣大比拚！侯友宜、林佳龍選前之夜 現場照曝兩人落差

高虹安選前之夜湧入2000多人 柯文哲喊她當市長必成焦點

愛吃「全熟牛排」怕被嘲笑怎麼辦？網友推肋眼、牛小排最適合

聯合新聞網／ 綜合報導
牛排示意圖。圖／ingimage
牛排示意圖。圖／ingimage

每個人對牛排熟度都各有喜好，有位網友喜愛全熟牛排，但許多餐廳卻「無提供」，因此發文詢問「點全熟的牛排真的會被嘲笑嗎？」，話題引來其他人建議可以吃肋眼、牛小排等油脂含量高的部位。

有網友在PTT發文表示，去牛排館用餐時，本身就喜愛全熟牛排，但每次服務員都會表示沒有全熟的，建議點七分熟，讓原PO直呼「讓我好不尷尬」。

有好心網友建議，若喜歡吃全熟的牛排，可以吃油脂含量部位多一點，如肋眼、牛小排等比較適合，等級越高、至少「Prime」級享用起來才會美味，或是吃煙燻也推薦。

許多網友表示餐廳不提供全熟牛排的原因主要是太難處理，「好吃的全熟太難」、「全熟是最難的，切開一擠要有肉汁」、「因為全熟是公認最難做到的，他們沒那技術」、「主要是全熟的容易很乾」、「完美的全熟連專業廚師都覺得難」。

其他人則留言，「你想太多了，誰會笑這個」、「牙齒真好」、「去吃牛肉麵不就好了」、「我都吃全熟，畢竟一般牛排館都是便宜肉」、「你在家吃牛肉乾不是比較便宜又好吃嗎」。

PTT

延伸閱讀

認定一家不幸全因「惡靈附身」 狠母把孩子關天花板將近15年

他問「台灣何時能打進世足？」 內行人搖頭曝原因：難度高幾十倍

到處都是！陳柏翰結婚消息發布 破百位陳柏翰湧入獻祝福

原來「iPhone不能給壞人用」！懸疑片導演新片放大絕改做這件事

相關新聞

請支援頭毛…全聯福利熊變光頭！內行人解釋原因 2.2萬人驚呆

全聯福利中心的販售品項相當豐富，因此受到不少人喜愛，可愛的吉祥物「福利熊」更是一大記憶點。不過，日前一名網友在臉書上發文，分享一張全聯福利熊脫帽後是光頭的照片，而貼文曝光後也掀起討論。

愛吃「全熟牛排」怕被嘲笑怎麼辦？網友推肋眼、牛小排最適合

每個人對牛排熟度都各有喜好，有位網友喜愛全熟牛排，但許多餐廳卻「無提供」，因此發文詢問「點全熟的牛排真的會被嘲笑嗎？」，話題引來其他人建議可以吃肋眼、牛小排等油脂含量高的部位。

他嫌用手機麻煩⋯竟把「條碼載具」刺身上 還真的可以用！

不少人會選擇對自己有特殊意義的圖案刺青，而有網友為了與眾不同，決定直接將手機上的「條碼載具」刺在手臂，經實測後還真的可以使用，話題引起許多網友討論。

佛手瓜、芭樂傻傻分不清 大票網友點頭喊+1：還直接拿來啃了

傳統市場販售的蔬菜品項相當豐富，有些是季節性品種，不見得一年四季都可以買到，而有些則是品項少見，或是有些蔬果賣相相近，讓人傻傻分不清。昨（24）日一名女網友就在臉書上發文，透露自己以前把佛手瓜誤認成芭樂，而貼文曝光後也掀起討論。

翻開選舉公報發現里長政見「僅6字」 網：簡潔有力

九合一選舉倒數一天，許多民眾都趁最後關頭再次確認選舉公報，挑選自己心目中理想的候選人。有網友就分享自己的里長選舉公報中里長候選人僅1人，政見也僅列出6字，經歷留白，讓許多網友紛紛留言「躺著上」。

潮T上英文竟寫「包皮垢」 網：以後買衣都要先翻譯

許多衣服上都會寫各式英文單字，但常常只是覺得好看就購買，沒有深究其意義為何。但有網友發現一件衣服上的英文單字翻譯後「真正意義」讓人震驚，其他人嚇得表示「以後買衣服上面有英文都得搜一下」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。