愛吃「全熟牛排」怕被嘲笑怎麼辦？網友推肋眼、牛小排最適合
每個人對牛排熟度都各有喜好，有位網友喜愛全熟牛排，但許多餐廳卻「無提供」，因此發文詢問「點全熟的牛排真的會被嘲笑嗎？」，話題引來其他人建議可以吃肋眼、牛小排等油脂含量高的部位。
有網友在PTT上發文表示，去牛排館用餐時，本身就喜愛全熟牛排，但每次服務員都會表示沒有全熟的，建議點七分熟，讓原PO直呼「讓我好不尷尬」。
有好心網友建議，若喜歡吃全熟的牛排，可以吃油脂含量部位多一點，如肋眼、牛小排等比較適合，等級越高、至少「Prime」級享用起來才會美味，或是吃煙燻也推薦。
許多網友表示餐廳不提供全熟牛排的原因主要是太難處理，「好吃的全熟太難」、「全熟是最難的，切開一擠要有肉汁」、「因為全熟是公認最難做到的，他們沒那技術」、「主要是全熟的容易很乾」、「完美的全熟連專業廚師都覺得難」。
其他人則留言，「你想太多了，誰會笑這個」、「牙齒真好」、「去吃牛肉麵不就好了」、「我都吃全熟，畢竟一般牛排館都是便宜肉」、「你在家吃牛肉乾不是比較便宜又好吃嗎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言