快訊

中重症191例 40多歲女居家照護5天惡化肺炎、腸胃穿孔亡

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭捷運見女子頭上插筷子當髮簪 過來人：棒狀物都能用

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO搭捷運時發現一名女乘客頭髮插著筷子當髮簪。 圖擷自路上觀察學院
原PO搭捷運時發現一名女乘客頭髮插著筷子當髮簪。 圖擷自路上觀察學院

多數女生因為頭髮長，都會用髮夾或者髮圈綁起來，不過有網友日前搭捷運時，竟然看到有一名女乘客是用一根筷子當髮簪來固定頭髮，特殊的景象也讓這名網友看了覺得新奇。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，捷運列車上有一名女乘客的頭髮盤了起來，然後再插了一根相當長的筷子，她沒有用其他夾子來夾住頭髮，反而是將筷子當髮簪來固定，奇特的畫面也讓原PO看了嘖嘖稱奇，直呼「第一次看到筷子能這樣用」。

不少有經驗的女生看了很有同感，「我現在也會用啊，用習慣之後反而不喜歡用髮圈…多一圈太緊，少一圈太鬆，頭髮放下來會有明顯痕跡，一根木簪子不管頭髮多長都可以盤起來又穩，也不太會有勒痕」、「曾經出去玩一時太熱，身邊沒有髮圈，只找到叉子也是照用」、「身為資深貓奴，逗貓棒當髮簪也是很正常的」、「長頭髮又怕熱的人應該都會這招吧！筆、筷子、鉤針、棒針等，單手就能盤上」、「有時候牙刷也能用」、「筆也可以，其實只要是細長棒狀物都行呀」。

還有人搞笑地說，「集滿兩枝髮簪，就可以用來夾菜喔」、「可以吃飯、可以測毒、可以殺人、可以造型」、「這樣如果在外面吃飯筷子掉一支在地上，剛好可以拔出來用」、「現在都提倡要帶環保筷啊」、「你不懂，這也是一種暗殺器」、「插幾顆貢丸裝飾一下會更美」、「可能是峨嵋派的人」。

捷運

延伸閱讀

林佳龍溪北捷運再引話題 侯友宜：專家評估無庸置疑

影／疑天雨視線不佳！女騎士未煞車直撞路邊公車「頭、胸部重創」

林佳龍推溪北捷運 新北捷運局回擊財務不可行

專偷捷運地下街商家 北市警逮通緝慣竊

相關新聞

到處都是！陳柏翰結婚消息發布 破百位陳柏翰湧入獻祝福

你身邊有人也叫「陳柏翰」嗎？一名叫做陳柏翰的網友在「陳柏翰後援會」中貼出結婚照，並希望「陳柏翰們」可以給祝福，貼文下方隨即湧入大量來自陳柏翰的留言祝福，引發網友討論。

搭捷運見女子頭上插筷子當髮簪 過來人：棒狀物都能用

多數女生因為頭髮長，都會用髮夾或者髮圈綁起來，不過有網友日前搭捷運時，竟然看到有一名女乘客是用一根筷子當髮簪來固定頭髮，特殊的景象也讓這名網友看了覺得新奇。

拼圖上滿滿的尼莫！他喊「盡力了」僅拼出1角落 網：何苦為難自己

許多人喜歡在閒暇之餘拼拼圖，享受將圖片慢慢拼到完整的過程，然而有網友卻PO出自己正在拼拼圖的照片，卻僅拼出一小部分，他也無奈的表示「已經盡力了」引來許多網友留言。

他問「台灣何時能打進世足？」 內行人搖頭曝原因：難度高幾十倍

四年一次的世足賽正如火如荼地進行中，開打至今，有幾場比賽爆出了冷門，日本在23日以2：1逆轉德國坦克，更是引起不少話題。有網友就在PTT以這場比賽來提問，看到日本踢贏德國，台灣何時才能打進世足賽？但貼文卻讓眾人搖頭看衰，直呼「很難」。

開進口雙B卻去自助洗車？他不解問原因 網揭只有2種人

在大眾印象裡，有錢人的汽車都會交給專人打理，卻有民眾在自助洗車時，接連遇到兩台雙B轎車也來洗車，令他不解問到，「為什麼開高級轎車的人也會來自助洗車？」有網友分析，若不是車主喜歡自己洗，就是這車主其實並不富裕。

科技太方便…苦主求教「倒車鏡頭壞了怎停車」 網集體給這建議

台灣購買新車不少都會配有倒車顯影系統，但若是倒車時發現鏡頭壞了，該怎麼辦？有習慣倒車鏡頭輔助的苦主發文求助，在沒有輔助系統下倒車，常常算不準距離怎麼辦？引來網友留言討論，有不少人更歪樓建議「聽這種聲音就知道了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。