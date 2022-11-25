搭捷運見女子頭上插筷子當髮簪 過來人：棒狀物都能用

多數女生因為頭髮長，都會用髮夾或者髮圈綁起來，不過有網友日前搭捷運時，竟然看到有一名女乘客是用一根筷子當髮簪來固定頭髮，特殊的景象也讓這名網友看了覺得新奇。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，捷運列車上有一名女乘客的頭髮盤了起來，然後再插了一根相當長的筷子，她沒有用其他夾子來夾住頭髮，反而是將筷子當髮簪來固定，奇特的畫面也讓原PO看了嘖嘖稱奇，直呼「第一次看到筷子能這樣用」。

不少有經驗的女生看了很有同感，「我現在也會用啊，用習慣之後反而不喜歡用髮圈…多一圈太緊，少一圈太鬆，頭髮放下來會有明顯痕跡，一根木簪子不管頭髮多長都可以盤起來又穩，也不太會有勒痕」、「曾經出去玩一時太熱，身邊沒有髮圈，只找到叉子也是照用」、「身為資深貓奴，逗貓棒當髮簪也是很正常的」、「長頭髮又怕熱的人應該都會這招吧！筆、筷子、鉤針、棒針等，單手就能盤上」、「有時候牙刷也能用」、「筆也可以，其實只要是細長棒狀物都行呀」。

還有人搞笑地說，「集滿兩枝髮簪，就可以用來夾菜喔」、「可以吃飯、可以測毒、可以殺人、可以造型」、「這樣如果在外面吃飯筷子掉一支在地上，剛好可以拔出來用」、「現在都提倡要帶環保筷啊」、「你不懂，這也是一種暗殺器」、「插幾顆貢丸裝飾一下會更美」、「可能是峨嵋派的人」。