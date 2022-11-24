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首次搭飛機遇大叔全程「念經」害他好緊張 網笑翻：加持讓你安全著陸

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自爆怨2公社
圖擷自爆怨2公社

不少人害怕搭飛機，擔心若不幸發生意外，機上乘客恐怕無一倖免。一名網友昨（23日）在爆怨2公社發文表示，自己第一次搭飛機已經夠緊張了，坐在斜前方的大叔卻不斷默念手中的「經書」，令他的心情緊繃到極點，網友們則搞笑回覆：「敲木魚回應他」、「有沒有差點就超渡的感覺」。

原po發文寫道：「我的處女航ㄟ，看到您從起飛後到落地一直唸，心情真是五味雜陳…」，他解釋，坐在斜前方的大叔手中拿著一本經書，雖沒有唸出聲音，但自己的視線會一直瞄到他，「第一次搭飛機的我已經夠緊張了，又看他一直默念，我心情繃到極點。」

網友搞笑回覆：「有沒有在高空中感受到心靈昇華的感覺，彷彿被超渡了」、「敲木魚回應他」、「你能夠安全落地，都是因為大叔的加持」，另有人表示，其實要看那位大叔默念的是哪一種經文：「如果是心經，那就是日常功課；如果是地藏本願經，就比較需要緊張了。」

不過，也有網友直言搭飛機其實很安全：「有啥好怕的，天上又沒三寶，坐飛機比你坐地上任何一種交通工具還安全」、「怕也沒用，飛機沒那麼容易墜毀，就算真的運氣好搭乘的墜毀也不用怕，反正跑不掉，就順其自然」。

爆怨公社 臉書

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