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祈福卡寫「希望長大可以買GTA」 網喊超真實：小時候的夢想

聯合新聞網／ 綜合報導
祈福卡上寫「希望我長大可以買GTA，Ben上」。圖擷自爆廢公社二館
祈福卡上寫「希望我長大可以買GTA，Ben上」。圖擷自爆廢公社二館

小時候的夢想往往很單純，可能是期盼考試考高分，或是能夠買到限量玩具。昨（20）日一名網友在臉書上發文，分享兩張祈福卡的願望，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，並貼出兩張祈福卡照片，可以看見其中一張上面寫「希望我長大可以買GTA，Ben上」、另一張寫「希望考試可以考的（得）好一點，60分有及格就OK了」，並在左側畫了一張打60分的考卷。對此，原PO在貼文中寫道「好簡單的夢想！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看祈福卡真的可以得到很多樂趣」、「是個很真實的夢想，小時候真的很想買GTA」、「人生無大志，只求60分」、「我小時候的夢想是長大可以買整套模擬市民」、「很真實，GTA群組每隔幾年都有新玩家在問老問題」、「台灣很多考60分就能吃一輩子的證照」。

也有網友忍不住感嘆，「長大後發現在忙碌與盲目之間，想完成小時候單純的小小願望都有困難」、「小時候買不起的遊戲現在一次買齊，但現在也沒心情玩了」、「長大肯定買得了，能不能玩是另一回事了」、「如果可以，我更希望我小時候的夢想清單能一頁一頁出現，直到我全部實現」。

爆廢公社 夢想

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