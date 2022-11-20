路上驚見黃金酥脆「油條疊疊樂」 網友直呼：好想抽！

聯合新聞網／ 綜合報導
店家將整疊油條擺放的像「疊疊樂」。圖擷自路上觀察學院
店家將整疊油條擺放的像「疊疊樂」。圖擷自路上觀察學院

許多人喜愛燒餅、豆漿配油條，有網友拍下某間早餐店將炸好的酥脆油條，擺放的如同「疊疊樂」一般，令許多人嘖嘖稱奇，更直呼「油條疊疊樂，好想抽」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上PO出一張照片，只見店家門口前方擺放了一整疊的金黃色油條，還像「疊疊樂」一樣，整齊的層層堆疊，大讚「被油條耽誤的堆疊師」。

許多網友紛紛表示，「本店採自助式，客人來買的一人抽一支，誰抽到掉下來要把全部買走」、「老闆我要最下倒數二層右下角那條」、「老闆，你跟我玩疊疊樂是吧」、「油條抽抽樂，好吃又好玩」、「這個真的太逗趣了」。

還有網友聯想到「有強迫症的炒飯老闆」，據先前報導，有業者在炒飯上整齊的擺上兩種不同食材，其中一半是滿滿的蛤蜊，以5乘5的方式規律的將25顆蛤蜊整齊排列，另一半則是醃漬辣蘿蔔，整張照片幾乎看不見炒飯的飯粒。

另有店家業者把食材整齊的擺在炒飯上。圖擷自路上觀察學院
另有店家業者把食材整齊的擺在炒飯上。圖擷自路上觀察學院

臉書 蛤蜊

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