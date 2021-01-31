超狂5乘5蛤蜊炒飯！ 網驚呼「老闆有強迫症」

現今網路社群媒體發達，不管任何年齡層的人都可以依自己的使用習慣選擇不同的社群平台，大陸的新興社交平台也漸漸為台灣人所使用，例如TikTok（抖音）、小紅書等。不過日前就有一名網友在《 Dcard 》中PO文提到，他最近發現台灣的國中生似乎都很喜歡用小紅書，而且在小紅書上也習慣用「簡體字」而不是台灣人習慣使用的「繁體字」，而且這現象還不僅限於小紅書，就連Instagram自介也有很多台灣國中生使用簡體字，於是原PO就好奇詢問廣大網友「現在國中生用簡體字是最新潮流嗎？」

2021-01-30 14:16