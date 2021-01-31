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超狂5乘5蛤蜊炒飯！ 網驚呼「老闆有強迫症」
炒飯顧名思義就是會把各式各樣不同的食材炒在一起，美味又方便，是不少人喜歡吃的餐點之一，不過日前一名網友分享超狂的蛤蜊炒飯，只見蛤蜊並沒有與飯粒炒在一起，而是整齊的鋪在飯上，讓其他網友紛紛驚呼「老闆有強迫症吧！」
男網友在「爆廢1公社」轉傳一張蛤蜊炒飯的照片，發文表示「老闆，我叫個蛤蜊炒飯，你排的這麼整齊我怎麼吃？」，照片中可見炒飯上整齊的擺上兩種不同食材，其中一半是滿滿的蛤蜊，以5乘5的方式規律的將25顆蛤蜊整齊排列；另一半食物則是醃漬辣蘿蔔，也是有調理的擺放滿滿，整張照片幾乎看不見炒飯的飯粒。
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「老闆肯定有強迫症」、「可惜！旁邊辣蘿蔔換成海膽就完美了」、「這樣我會捨不得吃欸」、「吃之前要炒一炒」、「老闆最近時間比較多」、「好療癒」、「老闆是處女座」、「老闆有完美主義...不錯唷」、「好舒服的便當」、「老闆很辛苦，這是藝術品」。
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