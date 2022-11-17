新北耶誕城白色燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼像「這個」

新北歡樂耶誕城11月11日盛大開幕，今年活動主題結合Disney+六大主題，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，還有7大絕美光廊和4大迪士尼夢幻燈區。開幕第一個周末就湧入逾65萬人次。有位網友分享耶誕城現場「冰晶大道」照片，笑稱「純白莊嚴」，原本美照瞬間歪樓，笑倒眾人。

原po在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，圖中整條走道都懸吊白色燈飾，搭配旁邊白色燈柱，拍攝角度超對稱，意外讓人聯想到白色靈堂布置。原po笑稱，「台式美學的特色，純白莊嚴」。

有人深有同感，「每個人的觀感跟審美都不同，像我也第一眼就覺得很像靈堂」、「巧妙揉合了Let it go與家屬答禮」、「一看就知道是有錢人家的喪禮，如此的趴哩趴哩」、「覺得蠻漂亮的，只是樣式太對稱了，線條活潑一點，比較不會有奇怪的聯想」、「那個三角錐更有台式美學風格」、「原本覺得很美，現在被崩壞了」。

也有人緩頰，指出白色主題設計超夢幻，「明明就很美，不是很懂為什麼會聯想到其他的」、「這如果是在國外，就會說超美超浪漫」、「可是我覺得很美，像婚禮一樣，我是覺得比以往佈置的漂亮」、「我現場看超美的，不會這麼覺得」。